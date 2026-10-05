Готуються до транспортного розколу Києва: великі мережі терміново змінюють правила для працівників

Склад (ілюстративне фото)

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Великі торговельні мережі Києва готуються до можливого погіршення сполучення між лівим і правим берегами Дніпра. Компанії розглядають ротації працівників між магазинами, дистанційну роботу та спільний доїзд на роботу.

Про це пише Forbes з посиланням на опитування «Інтерфакс-Україна».

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У «Фокстроті» вже готують план тимчасових ротацій. Працівників, які живуть на одному березі, а працюють на іншому, за потреби можуть переводити до магазинів ближче до місця проживання.

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Для офісних співробітників компанія розглядає гібридний формат із відвідуванням офісу двічі-тричі на тиждень або повністю дистанційну роботу. Також опрацьовується можливість тимчасового переведення частини працівників за межі Києва на зимовий період.

У Comfy зазначили, що офісні працівники вже можуть працювати дистанційно. Більшість співробітників роздрібної мережі працює в магазинах неподалік дому, тож додаткові ротації наразі не плануються.

«Auchan Україна» також намагається формувати графіки так, щоб працівники працювали переважно на тому березі Дніпра, де живуть. Для команд підтримки передбачена дистанційна робота.

Крім того, компанія впроваджує внутрішній сервіс, який допоможе співробітникам координувати спільний доїзд на роботу.

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Чому мережі готують резервні сценарії

На початку жовтня Росія почала атакувати мости через Дніпро в Києві. 1–2 жовтня під ударами опинився Південний міст, а 3 жовтня — Північний.

Через пошкодження рух окремими переправами обмежували або повністю зупиняли, що спричинило значні затори та ускладнило сполучення між двома берегами столиці.

Міська влада також змінила правила руху мостами під час повітряних тривог. На Південному мості рух із правого на лівий берег обмежують на 15 хвилин після оголошення тривоги, а на Подільсько-Воскресенському рух в обох напрямках призупиняють на 15 хвилин після оголошення або відбою.

Для часткового розвантаження автомобільного сполучення «Укрзалізниця» від 5 до 9 жовтня запустила 18 додаткових шатлів Kyiv City Express між станціями Видубичі та Дарниця. Вони курсують у години пік — від 6:00 до 9:00 та від 16:00 до 21:00.

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