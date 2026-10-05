У Києві росіянин вбив жінку, бо вона назвала його "кац**ом": подробиці

У Києві засудили росіянина за вбивство жінки / © npu.gov.ua

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У Києві до 8 років позбавлення волі засудили громадянина Росії, який вбив жінку. На суді росіян заявив, що він нібито образився через те, що жертва назвала його «кац**ом».

Про це йдеться у вироку Дніпровського районного суду міста Києва.

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Сварка через борги, образи та кривава розправа

Підсудний — уродженець та громадянин Росії. Злочин стався 24 січня 2026 року приблизно о 15:00 у Дніпровському районі столиці. Обвинувачений прийшов до квартири своєї знайомої, аби врегулювати давні боргові відносини. Під час розмови на кухні між ними виник словесний конфлікт.

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За словами обвинуваченого, жінка нібито почала його ображати, називала «кац**ом», словесно принижувала його та його матір, а також розверталася до плити, аби схопити сковорідку. Тоді чоловік схопив металевий кухонний ківш і завдав ним жінці не менше 12 ударів у ділянку голови.

Від отриманих чисельних «різано-рублених ран голови, які супроводжувалися масивною крововтратою та шоковим станом», потерпіла померла на місці події протягом 20–30 хвилин.

Після розправи чоловік витер сліди, забрав знаряддя злочину, поклав його до рюкзака, зачинив квартиру ключем і викинув рюкзак із ковшем у сміттєвий бак біля будинку, після чого втік.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Що стало відомо під час суду

У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину та підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті. Він стверджував, що не мав попереднього наміру вбивати жінчку, а «діяв під впливом сильного сильного емоційного хвилювання через нанесені йому образи».

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Проте за результатами комплексної судової психолого-психіатричної експертизи було встановлено, що чоловік під час вчинення злочину та наразі на будь-які психічні розлади не страждав, повністю усвідомлював свої дії та міг керувати ними.

Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала саме від множинних відкритих ран голови та крововтрати. Крім того, під нігтями обвинуваченого було виявлено генетичні сліди крові та епітелію потерпілої.

Племінниця жертви розповіла, що напередодні говорила з тіткою, яка нарікала, що не може виспатись через обстріли Києва. Вона також додала, що із квартири вбитої зникли цінні речі. Жінка вимагала суворо покарати вбивцю.

Рішення суду

25 вересня 2026 року Дніпровський районний суд м. Києва визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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При призначенні покарання суд урахував як пом’якшувальні обставини (щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину), так і обставину, що обтяжує покарання — вчинення злочину щодо особи похилого віку.

Суд ухвалив:

Призначити покарання за ч. 1 ст. 115 КК України у вигляді 8 років позбавлення волі .

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Термін відбування покарання рахувати з моменту затримання — від 27 січня 2026 року.

Стягнути з засудженого на користь держави 9 075,30 гривень процесуальних витрат за проведення експертиз.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів із дня його проголошення.

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