В Киеве россиянин убил женщину за то, что она назвала его "кац**ом": подробности

В Киеве осудили россиянина за убийство женщины / © npu.gov.ua

Реклама

В Киеве на 8 лет лишения свободы приговорили гражданина России, убившего женщину. На суде россиянин заявил, что якобы обиделся из-за того, что жертва назвала его «кац**ом».

Об этом говорится в приговоре Днепровского районного суда города Киева.

Реклама

Ссора из-за долгов, оскорблений и кровавой расправы

Подсудимый — уроженец и гражданин России. Преступление произошло 24 января 2026 года примерно в 15:00 в Днепровском районе столицы. Обвиняемый пришел в квартиру своей знакомой, чтобы урегулировать давние долговые отношения. Во время разговора на кухне между ними возник словесный конфликт.

Реклама

По словам обвиняемого, женщина якобы начала его оскорблять, называла «кац**ом», словесно унижала его и его мать, а также повернулась к плите, чтобы схватить сковороду. Тогда мужчина схватил металлический кухонный черпак и нанес им женщине не менее 12 ударов в область головы.

В результате полученных многочисленных «резано-рубленых ран головы, сопровождавшихся массивной кровопотерей и шоковым состоянием», пострадавшая скончалась на месте происшествия в течение 20–30 минут.

После расправы мужчина стёр следы, забрал орудие преступления, положил его в рюкзак, запер квартиру на ключ и выбросил рюкзак с ведром в мусорный бак возле дома, после чего скрылся.

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судовых решений

Что стало известно в ходе судебного разбирательства

В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном акте. Он утверждал, что не имел предварительного умысла убить женщину, а «действовал под влиянием сильного эмоционального волнения из-за нанесенных ему оскорблений».

Реклама

Однако по результатам комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что мужчина ни во время совершения преступления, ни в настоящее время не страдал какими-либо психическими расстройствами, полностью осознавал свои действия и мог ими управлять.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила именно в результате множественных открытых ран головы и кровопотери. Кроме того, под ногтями обвиняемого были обнаружены генетические следы крови и эпителия потерпевшей.

Племянница жертвы рассказала, что накануне разговаривала с тётей, которая жаловалась, что не может выспаться из-за обстрелов Киева. Она также добавила, что из квартиры убитой пропали ценные вещи. Женщина потребовала строго наказать убийцу.

Решение суда

25 сентября 2026 года Днепровский районный суд г. Киева признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Реклама

При назначении наказания суд учел как смягчающие обстоятельства (искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления), так и отягчающее обстоятельство — совершение преступления в отношении пожилого человека.

Суд постановил:

Назначить наказание по ч. 1 ст. 115 УК Украины в виде 8 лет лишения свободы .

Меру пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменений до вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания исчислять с момента задержания — с 27 января 2026 года.

Взыскать с осужденного в пользу государства 9 075,30 гривен процессуальных расходов за проведение экспертиз.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения.

Новости партнеров

Новости партнеров