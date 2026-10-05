Видел Иисуса и слышал молитвы близких: парень рассказал о своем опыте во время 18-дневной комы

Иисус был непохож на иконы: парень проснулся после 18 дней комы и удивил рассказом о рае

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Американец Гейб Пуаро рассказал о необычном опыте, якобы пережившем после тяжелой травмы головы. Мужчина утверждает, что во время 18-дневной комы оказался в раю и встретил Иисуса Христа.

О его истории пишет LADbible.

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В 2019 году 20-летний Гейб Пуаро упал со скейтборда, ехав без шлема.

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По его словам, он двигался со скоростью около 30 миль в час — почти 48 км/ч — и не был в шлеме. После падения парень ударился головой о землю. Его состояние было критическим, а врачи ввели его в кому, длившуюся 18 дней.

Друг Пуаро Джон Майкл, который был рядом во время аварии, рассказывал, что мужчина лежал без сознания, пока люди вокруг молились о его жизни.

Пуаро утверждает, что во время этого состояния сознавал происходящее вокруг него.

По его словам, сначала он увидел собственное тело, но чувствовал, что уже не находится внутри него. Затем, как он описывает, его вроде бы потянуло сквозь туннель света.

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После этого он якобы оказался в месте, которое воспринял как рай.

Он описывает его как город, исполненный света, любви и величия. Там же, по словам Пуаро, он увидел Иисуса Христа. Американец утверждает, что Христос имел рост примерно от 180 до 183 сантиметров, темную кожу, сравнимую с ближневосточным типом внешности, и волосы средней длины с легкими кудрями.

Пуаро отмечает, что ни одно традиционное изображение Иисуса, которое он видел, не передает его образ таким, каким он его запомнил.

По словам американца, встреча полностью изменила его восприятие Христа.

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В новом интервью Пуаро заявил, что увиденный им образ Иисуса существенно отличался от распространенных культурных представлений.

Он описал его как сильную и мужественную фигуру, сравнивая со львом. По словам мужчины, Христос выглядел одновременно исполненным любви и силы.

Пуаро также утверждал, что глаза Иисуса казались ему белыми и красными, а его голос он описал как чрезвычайно мощный.

Отдельно американец рассказал о том, что якобы слышал молитвы людей, которые просили о его выздоровлении.

По его словам, с «небесной перспективы» молитвы выглядели почти материальными — он сравнивал их с дорогами или мостами, которые объединялись и направлялись ко Христу.

«Они (молитвы — Ред.) были собраны в эту чашу, эту золотую чашу, каждая из них. И буквально их представили в тронном зале небес, и все небо стоит смирно, потому что наши молитвы являются приоритетом Отца. Бог наслаждается нашими молитвами. Он одновременно плачет с нами и радуется нам. Это… это была такая красивая картина», — отмечает американец.

Пуаро утверждает, что особенно хорошо видел молитвы своих родителей, друзей и семьи.

После 18 дней в коме в больницу пришла его подруга Джинджер. Она молилась у постели Пуаро и призвала его проснуться.

Сам юноша считает, что именно молитвы близких стали своеобразным «мостом», позволившим ему вернуться к телу.

Гейб сказал о своих последних минутах с Иисусом: «Ближе к концу моего пребывания с Ним эти молитвы образовали мост на Земле. Я буквально видел, как эти мосты формировались. И действительно, мосты собрались. А потом Иисус объединился с ними, и они становились все больше. И больше, и больше. И поскольку все были на Земле, я видел молитвы, такие как Джинджер. Я видел, как она молилась над моим телом. Я видел своих родителей, свою семью и друзей, и я видел, как эти молитвы шли прямо в сердце Христа — именно эти молитвы меня фактически послали обратно».

Впоследствии он пришел в себя. Гейб приписывает это Иисусу, утверждая: «Мы здесь благодаря Его благодати. У Него есть такой удивительный план для каждого из нас, и люди не понимают, от скольких действительно страшных ситуаций Господь их спас, и они и не подозревают».

Пуаро продолжает рассказывать о своем опыте и утверждает, что после него его жизнь и отношение к вере кардинально изменились.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее другой американец, Винни Толман утверждал, что пережил необычный опыт на грани жизни и смерти после тяжелой передозировки спортивной добавкой.

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