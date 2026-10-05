Пенсионера из Львова оштрафовали и обязали вернуть государству более 141 000 гривен пенсии

Во Львове наказали пенсионера / © iStock

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Во Львове пенсионера оштрафовали на 34 000 гривен и обязали его вернуть 141 000 гривен пенсии, которые он получил незаконно.

Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда г. Львова.

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Схема с поддельной справкой из МСЭК

Как установил суд, в мае 2022 года мужчина лично обратился в сервисный центр ГУ Пенсионного фонда Украины во Львовской области (в г. Старый Самбор) с заявлением о назначении ему пенсии по инвалидности III группы. К заявлению он приложил заведомо поддельную «Справку из акта осмотра МСЭК», якобы выданную Сиховской межрайонной МСЭК КЗ ЛОР «Львовский областной центр медико-социальной экспертизы».

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При этом мужчина точно знал, что на самом деле он не проходил никакого медицинского осмотра в этой комиссии, а сведения о его заболевании являются ложными.

На основании поддельного документа 6 июня 2022 года пенсионер получил официальное «Удостоверение лица с инвалидностью». В период с 10 мая 2022 года по 31 августа 2026 года государство безосновательно начислило и выплатило на его банковский счет пенсионные выплаты на общую сумму 141 182 гривны.

Какое решение принял суд

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину в совершении мошенничества, подтвердил все обстоятельства дела и искренне раскаялся. Поскольку фактические обстоятельства никем не оспаривались, суд рассмотрел дело в упрощенном порядке (в соответствии с ч. 3 ст. 349 УПК Украины) без исследования других доказательств.

22 сентября 2026 года Галицкий районный суд г. Львова признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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При назначении наказания суд учел, что осужденный является лицом пенсионного возраста, ранее не судим, искренне раскаялся и активно способствовал раскрытию преступления.

Суд постановил:

Признать мужчину виновным по ч. 1 ст. 190 УК Украины и назначить наказание в виде штрафа в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 34 000 гривен .

Полностью удовлетворить гражданский иск Главного управления Пенсионного фонда Украины во Львовской области.

Взыскать с осужденного в пользу государства в лице Пенсионного фонда 141 182 гривны незаконно полученных пенсионных средств.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

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