"Не всегда говорю это": муж Наталки Карпы, служащий на фронте, трогательно обратился к певице

Наталья Карпа с мужем / © Associated Press

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Муж певицы Наталки Карпы — военнослужащий Евгений Терехов — публично признался в любви жене и рассказал, за что особенно ею увлекается.

Так, Евгений опубликовал общую фотографию с артисткой и посвятил ей большой пост в Instagram. В нем военный сравнил Наталку с розой, сочетающей нежность и характер, силу и красоту.

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«Моя жена — как роза. Я могу смотреть на нее и до сих пор восхищаться ее красотой. Ее нежностью, взглядом, ухмылкой. Но я знаю: эта роза не без шипов. И я люблю ее именно такой. Ибо за этой нежностью скрывается невероятная сила. В ней есть стержень, не позволяющий ей сломаться. Если она видит цель, она идет к ней. Из-за трудностей, из-за стен, из-за всего, что становится на пути», — написал Терехов.

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Наталья Карпа с мужем / © instagram.com/natalkakarpa

Отдельно военный подчеркнул, что особенно ценит жену за то, как она справляется с повседневной жизнью, пока он находится вдали от семьи через службу. По его словам, Наталья самостоятельно заботится об их дочери и продолжает держать на себе всю семью.

«Но больше всего меня поражает другое. Пока я далеко там, где война, она держит наш мир. Она отдает себя нашему ребенку. Любит, воспитывает, обнимает, успокаивает. Она проходит через свои трудности сама, пока я не могу быть рядом. И я понимаю, сколько у нее силы. Может быть, я не всегда говорю это вслух. Но я вижу. Вижу каждый ее шаг. Каждую его борьбу. Каждая жертва ради нашей семьи», — поделился Евгений.

В заключение муж Карпы признался, что именно семья остается для него главной мотивацией возвращаться домой после службы. И еще раз признался в любви звездной жене.

«И если где-то далеко я продолжаю свой путь — то знаю, ради кого я должен вернуться. Моя роза. Нежная. Сильная. Со своими шипами. Женщина, которую я люблю. Женщина, которой я восхищаюсь. И самая лучшая мама для нашего ребенка. Я хочу, чтобы она знала: я вижу тебя. Я ценю тебя. И я невероятно тобой горжусь», — подчеркнул военный.

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