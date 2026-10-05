Народная артистка удивила, как "за копейки" купила квартиру в центре Киева возле Офиса президента

Людмила Смородина

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Народная артистка Украины Людмила Смородина, которая ранее рассекретила свои отношения, удивила, как «за копейки» приобрела квартиру в центре Киева возле Офиса президента.

Знаменитость жила с мужем на улице Золотоворотской. Однако после развода пара продала квартиру и средства поделила пополам. Мужчине быстро приобрели новое жилье, а вот актрисе пришлось поискать. Артистка рассматривала квартиры, которые были бы рядом с ее работой и устраивали бы ее финансово. Наконец, брокер нашла для Людмилы Смородиной нужный вариант. Однако актриса сначала даже не поверила, что так дешево продается квартира.

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«Мы, когда разошлись с мужем, квартиру продали. Квартира была на Золотоворотской, хорошая была. Нам нужно было купить две квартиры. Мы ему купили на Политехе, а мне искали. Женщина, которая ищет квартиру, прибегает на репетицию в театре. Она говорит, что нашли такой вариант рядом! Говорит мне улицу, а я ей — что такого быть не может. Она мне говорит цену, а я говорю, что такого быть не может», — вспоминает знаменитость в интервью Алине Доротюк.

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Людмила Смородина

Сначала Людмила Смородина была скептически настроена. Актриса не верила, что квартира может продаваться так дешево. Она даже считала, что там просто ужасные условия. Однако когда артистка сама увидела квартиру, сразу же поняла, что хочет там жить.

«Подходим к этому дому, заходим, а я еще и капризничаю. Мы поднимаемся на третий этаж, открывает женщина дверь, а я посмотрела в коридор — а там точно, как у меня на Золотоворотской. Я поняла, что здесь буду жить. В этот же вечер я отдала задаток. Она выехала, а я там поселилась», — говорит артистка.

Людмила Смородина

В конце концов квартира стоила Людмиле Смородиной 43 тысячи, хотя на тот момент жилье там продавалось от 65 тысяч. Артистка предполагает, что так дешево продавали, поскольку хотели поскорее от нее избавиться. Актриса также считает, что для нее это было подарком судьбы.

«Она стоила 43 тысячи, а на те времена все стоило 65 тысяч, дешевле не было. Брокер мне объяснила, что квартира продавалась очень много раз. Не хотела продавать женщина, она там так любила жить. Раза три они ставили эту квартиру на продажу, это было в четвертый раз. Сын сказал ей, что она должна выехать, а она уже плохо чувствовала себя. Потому поставили так, чтобы она уже просто ушла. Но это судьба!» — добавила артистка.

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Напомним, недавно актер Назар Заднепровский похвастался своими квартирами в Киеве. Артист также показал дом, который унаследовал.

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