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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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84
Время на прочтение
1 мин

"Бабье лето" возвращается: где в понедельник пригреет до +20

Рабочая неделя начнется в Украине с довольно теплой погоды, осадки ожидаются только в северных регионах.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Погода еще порадует украинцев

Погода еще порадует украинцев / © pexels.com

Погода в Украине в понедельник, 5 октября, будет под влиянием антициклональных масс. На большей части территории страны сухо и солнечно, осадки предполагаются только в северном регионе.

Об этом сообщили в «Укргидрометцентре».

Погода в Украине 5 октября

  • В западных областях облачно, местами малооблачно, ясно, без осадков. Ночная температура воздуха +7+9 градусов, дневная +17+19 градусов.

  • В северных областях переменная облачность, дождь. Ночная температура воздуха +9+11 градусов, дневная +15+18 градусов.

  • В центральных областях переменная облачность, местами ясно, без осадков. Ночная температура +7+9 градусов, дневная +18+20 градусов.

  • В южных областях солнечно и ясно без осадков. Ночная температура воздуха +9+11 градусов, дневная +17+19 градусов.

  • В восточных областях солнечно и ясно, местами переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +9+12 градусов, дневная +16+19 градусов.

Ранее синоптик сообщил, что на следующей неделе Украину накроет вторая волна «бабьего лета». Дневная температура поднимется до +21 градуса.

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