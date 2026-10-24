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Категория
Наука и IT
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Кости, объеденные хищниками: в Испании впервые нашли следы неандетальцев

Находка стала первым прямым ископаемым свидетельством присутствия неандертальцев в регионе Наварра.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Раскопки в пещере

В Испании нашли останки неандертальца в возрасте 46 тысяч лет / © Фото из открытых источников

В пещере Абаунц в регионе Наварра на севере Испании исследователи идентифицировали остатки неандертальца, жившего примерно 46 тысяч лет назад. Кости принадлежали взрослому мужчине, а их возраст и происхождение установили с помощью анализа белков, генетических исследований и радиоуглеродной датировки.

Об этом пишет Daily Galaxy.

Особенность открытия состоит в том, что кости обнаружили не во время новых раскопок. Они попали к исследователям еще во время предыдущих археологических кампаний, но только теперь специалистам удалось установить, кому принадлежали фрагменты и когда жил этот индивид.

Результаты представили 19 октября на мероприятии с участием президентки правительства Наварры Марии Чивите. До сих пор в регионе не было ископаемых человеческих остатков, непосредственно подтверждающих присутствие неандертальцев.

Рассказавшие шесть фрагментов костей

Найденные остатки включают три пястных кости и среднюю фалангу пальца правой руки взрослого человека. Еще два фрагмента определили как человеческие посредством анализа белков, а генетические исследования подтвердили, что кости принадлежали мужчине-неандертальцу.

На некоторых костях заметили следы укусов хищников. Они могут помочь выяснить, что происходило с телом после смерти и при каких обстоятельствах остатки оказались в пещере.

Рядом с костями были обнаружены каменные орудия и остатки животных. На части последних были следы возделывания, свидетельствующие об использовании животных в качестве пищи людьми, находившимися в пещере. Впрочем, само присутствие этих предметов наряду с человеческими останками еще не дает возможности установить все обстоятельства смерти неандертальца.

Кости неандертальца. Источник: IPHES-CERCA

Кости неандертальца. Источник: IPHES-CERCA

Как ученым удалось определить возраст останков

Найти ДНК в остатках в десятки тысяч лет непросто: генетический материал постепенно разрушается, а его сохранение зависит от условий, в которых находились кости. В случае с пещерой Абаунц состояние находок позволило исследователям получить древнюю ДНК и провести прямую радиоуглеродную датировку.

Для идентификации использовались несколько методов: палеопротеомика — анализ древних белков, генетические исследования и определение возраста по содержанию радиоактивного углерода-14. Работу выполняют в сотрудничестве с Венским университетом и Институтом эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге.

«Впервые у нас есть человеческие останки, которые позволяют напрямую подтвердить присутствие неандертальцев в Наварре», — пояснил соруководитель проекта Андьон Артеага в сообщении исследовательской команды.

Генетический анализ еще продолжается. В будущем он может помочь узнать больше о биологических особенностях неандертальца и истории популяций, живших в этой части Европы.

Почему эта находка важна для истории неандертальцев

Приблизительно 46 тысяч лет назад неандертальцы еще жили в разных частях Европы. Однако около 40 тысяч лет назад они скрылись с континента. Этот период совпал с распространением Homo sapiens — вида, к которому принадлежат современные люди.

Пещера Абаунц расположена в природном коридоре, соединяющем Пиренейский полуостров с остальной Европой. Поэтому местность особенно интересна для исследования передвижения древних человеческих групп и возможных контактов между популяциями с обеих сторон Пиренеев.

Шесть фрагментов костей не дают ответов на все вопросы о жизни этого мужчины, его сообществе или обстоятельствах смерти. Однако они добавляют важные биологические доказательства археологических свидетельств, которые уже указывали на присутствие неандертальцев в западной части Пиренеев.

Неандертальцы — последние новости

Неандертальцы продолжают оставаться предметом исследований, изменяющих представление об их истории. В частности, ученые изучают ДНК неандертальцев из польской пещеры. Генетический анализ помог выявить связи между отдельными древними индивидами и показал, как важно учитывать перемещение остатков внутри пещер.

Другие исследования сосредоточены на том, как неандертальцы использовали природные ресурсы. В пещерах Гибралтара археологи обнаружили свидетельство потребления морских животных — среди находок были раковины мидий, а также кости рыб, тюленей и дельфинов. Это помогает лучше понять питание и разнообразие их способов добывания пищи.

В то же время археологические находки позволяют исследовать не только питание, но и поведение древних людей. Следы обработки костей, каменные орудия и другие предметы помогают воспроизводить отдельные эпизоды жизни доисторических общин. Новое открытие в Наварре дополняет эту картину прямыми генетическими доказательствами присутствия неандертальцев в регионе, который раньше оставался малоизученным с точки зрения ископаемых этого вида.

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