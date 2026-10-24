Зимняя поддержка / © ТСН

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До 30 октября украинцы, проживающие в определенных общинах прифронтовых областей, могут подать заявление на получение 19 400 грн «Зимней поддержки». В общей сложности программа рассчитана более чем на 380 тыс. домохозяйств, а на выплаты предусмотрено более 7,4 млрд грн.

Однако, по данным Пенсионного фонда, по состоянию на 13 октября средства перечислили всего около 79 тыс. домохозяйств на сумму более 1,5 млрд грн.

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«Напомню, помощь предназначена, прежде всего, для наиболее уязвимых категорий населения: семей, получающих определенные виды социальных выплат, людей с инвалидностью, многодетных семей и других категорий, определенных программой. Кстати, в этом году уже нет требования по отоплению жилья исключительно твердым топливом. Поэтому даже если в прошлом году вы не подпадали под условия программы, советую перепроверить свое право на помощь еще раз», — заявил председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

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До завершения приема заявлений осталась только неделя. И есть риск, что часть людей просто не успеет воспользоваться этой возможностью. Особенно учитывая, что речь идет о жителях прифронтовых общин, для которых даже собрать необходимые документы и оформить помощь может быть непросто.

«Поэтому обращаюсь к правительству. Прошу оценить, сколько потенциальных получателей еще не воспользовались программой, и если таких людей много, рассмотреть возможность продления срока подачи заявлений после 30 октября. Нельзя допустить, чтобы люди остались без необходимой поддержки», — объясняет Гетманцев.

Чтобы узнать условия программы, право на помощь и порядок ее оформления, теперь достаточно позвонить в контакт-центр ПФУ. Само же заявление подают офлайн — в Пенсионный фонд, ЦНАП или орган местного самоуправления.

Контакт-центр ПФУ принимает звонки по номерам:

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0 800 503 753;

(044) 281-08-70;

(044) 281-08-71.

После подключения необходимо выбрать тему «Зимняя поддержка» и нажать «8». Специалист проверит, отвечает ли домохозяйство условиям программы, расскажет, куда подавать заявление и какие документы могут потребоваться.

Напомним, украинские семьи могут получать базовую социальную помощь вместо нескольких отдельных выплат. Размер поддержки зависит от состава семьи и может составлять до 15 тысяч гривен в месяц.

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