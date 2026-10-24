Кістки, об’їдені хижаками: в Іспанії вперше знайшли сліди неандетальців

В Іспанії знайшли рештки неандертальця віком 46 тисяч років / © Фото з відкритих джерел

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У печері Абаунц у регіоні Наварра на півночі Іспанії дослідники ідентифікували рештки неандертальця, який жив приблизно 46 тисяч років тому. Кістки належали дорослому чоловікові, а їхній вік та походження встановили за допомогою аналізу білків, генетичних досліджень і радіовуглецевого датування.

Про це пише Daily Galaxy.

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Особливість відкриття полягає в тому, що кістки знайшли не під час нових розкопок. Вони потрапили до дослідників ще під час попередніх археологічних кампаній, але лише тепер фахівцям вдалося встановити, кому саме належали фрагменти та коли жив цей індивід.

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Результати представили 19 жовтня на заході за участю президентки уряду Наварри Марії Чивіте. До цього часу в регіоні не було викопних людських решток, які безпосередньо підтверджували б присутність неандертальців.

Що розповіли шість фрагментів кісток

Знайдені рештки включають три п’ясткові кістки та середню фалангу пальця правої руки дорослої людини. Ще два фрагменти визначили як людські за допомогою аналізу білків, а генетичні дослідження підтвердили, що кістки належали чоловікові-неандертальцю.

На деяких кістках помітили сліди укусів хижаків. Вони можуть допомогти з’ясувати, що відбувалося з тілом після смерті та за яких обставин рештки опинилися в печері.

Поруч із кістками виявили кам’яні знаряддя та рештки тварин. На частині останніх були сліди оброблення, що свідчить про використання тварин як їжі людьми, які перебували в печері. Утім, сама присутність цих предметів поруч із людськими рештками ще не дає змоги встановити всі обставини смерті неандертальця.

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Кістки неандертальця. Джерело: IPHES-CERCA

Як ученим вдалося визначити вік решток

Знайти ДНК у рештках віком у десятки тисяч років непросто: генетичний матеріал поступово руйнується, а його збереження залежить від умов, у яких перебували кістки. У випадку з печерою Абаунц стан знахідок дозволив дослідникам отримати давню ДНК і провести пряме радіовуглецеве датування.

Для ідентифікації застосували кілька методів: палеопротеоміку — аналіз стародавніх білків, генетичні дослідження та визначення віку за вмістом радіоактивного вуглецю-14. Роботу виконують у співпраці з Віденським університетом та Інститутом еволюційної антропології Макса Планка в Лейпцигу.

«Уперше ми маємо людські рештки, які дають змогу безпосередньо підтвердити присутність неандертальців у Наваррі», — пояснив співкерівник проєкту Андьйон Артеага в повідомленні дослідницької команди.

Генетичний аналіз ще триває. У майбутньому він може допомогти з’ясувати більше про біологічні особливості неандертальця та історію популяцій, які жили в цій частині Європи.

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Чому ця знахідка важлива для історії неандертальців

Приблизно 46 тисяч років тому неандертальці ще жили в різних частинах Європи. Однак близько 40 тисяч років тому вони зникли з континенту. Цей період збігся з поширенням Homo sapiens — виду, до якого належать сучасні люди.

Печера Абаунц розташована в природному коридорі, який сполучає Піренейський півострів з рештою Європи. Тому місцевість особливо цікава для дослідження пересування давніх людських груп і можливих контактів між популяціями по обидва боки Піренеїв.

Шість фрагментів кісток не дають відповідей на всі запитання про життя цього чоловіка, його спільноту чи обставини смерті. Проте вони додають важливі біологічні докази до археологічних свідчень, які вже вказували на присутність неандертальців у західній частині Піренеїв.

Неандертальці — останні новини

Неандертальці й далі залишаються предметом досліджень, які змінюють уявлення про їхню історію. Зокрема, вчені вивчають ДНК неандертальців із польської печери. Генетичний аналіз допоміг виявити зв’язки між окремими давніми індивідами та показав, наскільки важливо враховувати переміщення решток усередині печер.

Інші дослідження зосереджені на тому, як неандертальці використовували природні ресурси. У печерах Гібралтару археологи виявили свідчення споживання морських тварин — серед знахідок були мушлі мідій, а також кістки риб, тюленів і дельфінів. Це допомагає краще зрозуміти харчування неандертальців та різноманітність їхніх способів добування їжі.

Водночас археологічні знахідки дають змогу досліджувати не лише харчування, а й поведінку давніх людей. Сліди оброблення кісток, кам’яні знаряддя та інші предмети допомагають відтворювати окремі епізоди життя доісторичних спільнот. Нове відкриття в Наваррі доповнює цю картину прямими генетичними доказами присутності неандертальців у регіоні, який раніше залишався маловивченим з погляду викопних решток цього виду.

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