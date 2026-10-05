Педро Санчес / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес призначив дострокові парламентські вибори на 29 листопада.

Про це він оголосив у телевізійному зверненні з палацу Монклоа в Мадриді на тлі протестів через житлову кризу, пише CNN.

Реклама

«Настав час іспанцям вирішити, якого майбутнього вони хочуть для себе та своєї країни», — сказав Педро Санчес.

Реклама

Оголошуючи вибори, Санчес закликав громадян вибрати, чи хочуть вони «приєднатися до ультраправої хвилі, яка веде до регресу там, де вона приходить до влади», чи надати Іспанії «ширшу прогресивну більшість» і щоб «Іспанія й надалі залишалася оплотом відкритості та соціальної справедливості», «світовим взірцем миру, фемінізму та процвітання».

Зазначимо, дострокові вибори відбудуться на тлі суспільного невдоволення ситуацією з житлом і після того, як урядові ініціативи не отримали підтримки парламенту.

Раніше повідомлялося, що на виборах у Боснії і Герцеговині партія проросійського політика Мілорада Додіка «Союз незалежних соціал-демократів» (SNSD) лідирує в Республіці Сербській. За попередніми результатами, партія здобула 34 мандати до Народної скупщини цього ентитету.

Новини партнерів

Новини партнерів