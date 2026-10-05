Перемагають друзі Путіна: на виборах у Боснії та Герцеговині лідирує партія Додіка

Мілорад Додік / © Associated Press

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На виборах у Боснії і Герцеговині партія проросійського політика Мілорада Додіка «Союз незалежних соціал-демократів» (SNSD) лідирує в Республіці Сербській. За попередніми результатами, партія здобула 34 мандати до Народної скупщини цього ентитету.

Про це повідомляє боснійське видання Klix.ba.

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На другому місці опинився «Рух безпечна Сербська» Драшка Станівуковича — 12 мандатів. «Сербська демократична партія» наразі отримує 11 місць.

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За даними видання, коаліція на чолі з SNSD загалом може отримати 49 мандатів у 83-місній Народній скупщині Республіки Сербської. Для формування більшості необхідні 43 мандати. Водночас результати залишаються попередніми, оскільки ще очікується підрахунок голосів з-за кордону.

Сам Додік після оголошення попередніх результатів заявив про перемогу своєї політичної сили.

В іншому політичному утворенні країни — Федерації Боснії і Герцеговини — попередньо лідирує «Партія демократичної дії» (SDA), яка отримує 30,63% голосів. Друге місце посідає Соціал-демократична партія Боснії і Герцеговини (SDP) із 15,27%, третє — коаліція навколо Хорватського демократичного співтовариства Боснії і Герцеговини (HDZ BiH) із 13,89%.

Вибори у Боснії та Герцеговині 2026

Вибори відбуваються на тлі тривалих політичних суперечностей між двома ентитетами Боснії і Герцеговини — Федерацією Боснії і Герцеговини та Республікою Сербською.

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Явка виборців знизилася на 10% порівняно з рівнем останніх виборів 2022 року. За даними Центрального реєстру виборців, цього разу свої голоси віддали 42% зареєстрованих виборців.

Виборці голосували за склад центральної президії країни, що складається з трьох осіб, та національного парламенту, а також на регіональних парламентських виборах у межах складної політичної системи, створеної відповідно до Дейтонської угоди, яка поклала край війні 1990-х років.

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