Хто з українських зірок робив аборти: чому Клопотенко, Валевська та інші не стали батьками

Євген Клопотенко, Наталія Валевська, Лариса Кадочникова

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Українські знаменитості нечасто наважуються говорити про переривання вагітності, однак деякі зірки публічно розповідали про такий досвід і пояснювали, що стояло за їхнім рішенням.

Для когось вагітність стала несподіванкою на початку кар’єри, хтось зіткнувся з патологією плоду, а хтось зізнавався, що на рішення вплинув партнер. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про знаменитостей, які відверто розповідали про аборти.

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Наталія Валевська — аборт через патологію у дитини і тиск

Українська співачка розповіла про переривання вагітності ще 2003 року, коли їй було 22 роки і вона була з тодішнім чоловіком Володимиром Пригладем. За словами артистки, тоді лікарі виявили патологію у майбутньої дитини, а сама вона була дуже молодою і не готовою до материнства. До того ж чоловік був проти. Валевська зізнавалася, що рішення далося їй непросто і вона довго його переживала.

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«Оскільки тоді Володимир не мав сталого фінансового становища, то він аб’юзивним методом наполіг позбутися дитини. Він приносив вибачення мільйон разів. І під час одного нашого дзвінка він запитав, чим може допомогти. А я сказала: „Народи мені дитину, бл**ь“», — емоційно говорила співачка в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Наталія Валевська / © instagram.com/valevska_official

Артистка називала той досвід великою помилкою та говорила, що з часом пробачила і себе, і свого тодішнього чоловіка. Водночас Валевська не приховувала, що мріяла стати мамою та згодом проходила медичне лікування, сподіваючись на вагітність, дві з яких завершувалися викиднями. Нині зірка не має дітей й визнає, що материнство — болісна для неї тема.

Лариса Кадочникова — акторка двічі переривала вагітність

Народна артистка України і зірка «Тіней забутих предків» ще в молодості вдавалася до абортів. За словами акторки, вона двічі вагітніла під час стосунків із художником Іллею Глазуновим, який на той час був одружений. Кадочникова навчалася в інституті, а рішення про переривання вагітності, як вона розповіла, фактично ухвалили її мати та Глазунов.

Акторка зізналася, що сама підкорилася їхній волі, оскільки була переконана, що спочатку має закінчити навчання. За словами Кадочникової, пережити це їй було дуже важко. Водночас через роки вона сказала, що не шкодує про свій життєвий шлях і зараз сприймає відсутність дітей як частину своєї долі.

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Лариса Кадочникова / © facebook.com/LarysaKadochnikovA

Катерина Бужинська і аборт через вимогу чоловіка-аб’юзера

Українська співачка також розповідала про переривання вагітності у молодості. Артистка завагітніла у 18 років, коли була у шлюбі з продюсером Юрієм Квеленковим, якого називає «аб’юзером». За словами Бужинської, чоловік переконав її, що дитина завадить кар’єрі, і наполіг на аборті. До речі, сам Квеленков нещодавно вже коментував такі гучні заяви зірки.

Катерина Бужинська

Згодом співачка неодноразово поверталася до цієї історії та говорила, що шкодувала про рішення. Пізніше Бужинська знову завагітніла — вже від іншого чоловіка. Її донька народилася передчасно, лікарям тоді довелося буквально рятувати життя і мами, і немовляти. Сама артистка пов’язувала складні пологи з наслідками перенесеного два роки тому аборту. А згодом у зірки народилися ще двійнята.

Лілія Сандулеса — переривання вагітності від Іво Бобула

Народна артистка України цього року вперше шокувала, що наприкінці 1994 року була вагітна від свого тодішнього партнера Іво Бобула. За словами співачки, на той момент їхня кар’єра лише починала активно розвиватися, а Бобул переконував її, що з дитиною потрібно зачекати. Сандулеса стверджувала, що саме він умовив її перервати вагітність.

Лілія Сандулеса й Іво Бобул

Артистка зізналася, що сама хотіла народити цю дитину, однак погодилася на аборт через позицію коханого. Водночас згодом Іво Бобул публічно відреагував на ці слова та заявив, що вперше чує про таку історію і не погоджується з версією колишньої дружини. Тож ця частина їхнього спільного минулого залишається дискусійною.

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Колишні кохані Євгена Клопотенка відмовилися народжувати

Зірковий кулінар також публічно розповідав про досвід переривання вагітності у своїх минулих стосунках. Кулінар згадував, що декілька його колишніх партнерок робили аборти. Сам він говорив, що не шкодує про те, що сталося, наголошуючи, що для нього важливіше почуття дівчат.

«Я зараз спілкуюся з тими дівчатами. Вони мають такий вигляд, що ніби це їх не травмувало. Для мене це важливо. Я точно не шкодую. Але мені важливо, що відчуває дівчина», — пояснював кулінар «Люкс ФМ».

Євген Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Знаменитість не розкривав деталей цих історій і не уточнював, про яких саме жінок ідеться. Тим не менш, раніше він заявляв уже про готовність стати батьком. Зараз він у шлюбі з проджект-менеджеркою Катериною Воскресенською, дітей вони поки що не мають.

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