Реакція США на можливу чуму в Росії та реакція Німеччини на заяву РФ: головні новини ночі 5 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 жовтня 2026 року:

Чи реально знищити мости через Дніпро в Києві: інженер пояснив їхній запас міцності Читати далі –>

Росія пригрозила дипломатам у Києві: посольство Німеччини дало коротку відповідь Читати далі –>

Ватикан підтримав негайне припинення вогню в Україні: що сказав Паролін Читати далі –>

У США відреагували на повідомлення про можливу чуму в РФ: що робить Білий дім Читати далі –>