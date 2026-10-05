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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1443
Час на прочитання
1 хв

Реакція США на можливу чуму в Росії та реакція Німеччини на заяву РФ: головні новини ночі 5 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Кремль

Кремль / © Pixabay

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 жовтня 2026 року:

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  • Ватикан підтримав негайне припинення вогню в Україні: що сказав Паролін Читати далі –>

  • У США відреагували на повідомлення про можливу чуму в РФ: що робить Білий дім Читати далі –>

  • РФ почала бити по енергетиці раніше: в ISW пояснили, чого домагається Кремль Читати далі –>

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