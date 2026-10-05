РФ почала бити по енергетиці раніше: в ISW пояснили, чого домагається Кремль

Атака на енергетику / © ТСН

Реклама

Росія цього року, ймовірно, раніше, ніж зазвичай, розпочинає масштабну кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 4 жовтня.

Реклама

Аналітики звернули увагу, що Міноборони РФ уже формує інформаційне виправдання для майбутніх атак восени та взимку 2026–2027 років. Москва намагається подавати їх як відповідь на нібито українські удари по цивільних об’єктах у Росії.

Реклама

В ISW вважають, що нинішня поспішність Росії може мати практичну причину. Кремль, імовірно, прагне завдати максимальної шкоди до того, як Україна зможе виробити ефективніші способи протидії російським балістичним ракетам та реактивним безпілотникам.

Що змінилося у планах Путіна

За оцінкою ISW, успіхи України на полі бою 2026 року могли змусити Володимира Путіна переглянути початкову "теорію перемоги".

Аналітики припускають, що Москва дедалі більше робить ставку не на вирішальний наступ на фронті, а на далекобійні удари протягом зими 2026–2027 років, щоб посилити тиск на Україну.

Мета такої кампанії, за оцінкою ISW, — максимально ускладнити життя цивільного населення та через руйнування критичної інфраструктури змусити Україну погодитися на російські вимоги.

Реклама

Росія системно атакує українську енергетику взимку ще від сезону 2022–2023 років. Однак цього разу кампанія, на думку аналітиків, починається раніше.

В ISW також наголошують, що російська риторика покликана виправдати як усередині РФ, так і перед міжнародною аудиторією нову хвилю ударів по вже пошкодженій енергетичній та іншій критичній інфраструктурі України.

Кампанія ударів Путіна по енергетиці України вже розпочалася

Росія розпочала нову масштабну повітряну кампанію проти України, завдавши в ніч проти 30 вересня наймасованішого комбінованого удару по енергетиці від моменту завершення попереднього опалювального сезону.

Головною ціллю ворожої атаки із застосуванням майже 190 дронів та балістичних ракет стали об’єкти в Києві та області, зокрема Трипільська ТЕС. Через пошкодження «Укренерго» запровадило графіки аварійних відключень, а Міноборони РФ заявило про ураження Київської ГЕС, підстанції та парку накопичувачів енергії.

Реклама

За даними Інституту вивчення війни (ISW), цей обстріл знаменує початок цілеспрямованої стратегії Кремля перед опалювальним сезоном 2026–2027 років. .

На відміну від попередніх кампаній, новий план передбачає системні удари, щоб від’єднати українські АЕС від енергосистеми, повністю відрізати столицю від зовнішнього постачання струму та знищити інфраструктуру в промислових регіонах сходу. Через інтенсифікацію ворожих атак урядовці вже попереджають, що ця зима може стати найважчою за весь час повномасштабної війни.

Новини партнерів