1000 ракет, дронів та бомб: РФ готує найбільший удар по енергетиці, під загрозою три АЕС

Росія готує наймасштабніший удар по енергетиці / © ТСН.ua

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Росія готує наймасштабніший удар за весь час повномасштабного вторгнення, намагаючись заморозити Україну. Зокрема, ворог збирається бити по енергетиці. Найнебезпечніша частина плану росіян — атаки на розподільчі вузли поблизу Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС.

Про це пише The New York Times.

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Росія готується до найбільшого удару по енергетиці України: що відомо

Україна показала партнерам перехоплений план росіян, в якому йдеться про тотальне знеструмлення, позбавлення тепла та водопостачання найбільших міст країни цієї зими. Українців упродовж кількох місяців закликали готуватися до найважчої за весь час зими та попереджали, що Росія намагатиметься вивести з ладу всю енергосистему.

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Першого масованого удару очікували пізніше восени — з першими сильними холодами. Однак росіяни не стали чекати, і розпочали кампанію ударів вже 30 вересня, коли атакували ракетами та реактивними дронами Трипільську ТЕС. Уже на ранок низка районів столиці залишилася без світла та води.

Українське керівництво наголошує на тому, що нова кампанія РФ покликана занурити українські міста в холод і темряву, зламати моральний дух громадян та підірвати спроможність країни вести війну. Ворог накопичив значні запаси балістичних ракет і реактивних дронів, які Повітряним силам досі важко перехоплювати.

Масштаб намірів Росії змусити українців капітулювати через холод чітко відображено в документі, який міністр енергетики України Денис Шмигаль двічі показав європейським партнерам у Парижі два тижні тому. Про це журналістам повідомили «обізнані особи».

За їхніми словами, Денис Шмигаль охарактеризував цей матеріал як перехоплений російський план із доведення української енергосистеми до колапсу шляхом системних методичних атак. Копію документа отримали журналісти The New York Times.

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У документах йдеться про застосування до 1000 ракет, безпілотників та авіабомб. Ціллю ворога є найширший спектр об’єктів: від електричних підстанцій, ГЕС і ТЕС до звичайних котелень.

Найбільше занепокоєння викликає той факт, що Росія має намір зупинити три діючі українські АЕС. РФ хоче атакувати відкриті розподільчі пристрої, які з’єднують станції з енергомережею і розташовані менш ніж за милю від атомних реакторів.

Крім усього, у документі йдеться про те, що Москва планує атакувати українську систему водопостачання, зокрема насосні станції та очисні споруди. У приватних розмовах українські посадовці висловлюють занепокоєння, адже країна має обмежені резервні плани на випадок катастрофічних збоїв у подачі води.

Кінцева мета ворога — повністю відрізати ключові українські мегаполіси від світла, тепла й води, що може спровокувати масштабну гуманітарну кризу. Серед пріоритетних цілей виділено Київ, Харків та Одесу: там планується скоротити постачання електроенергії на 90%, теплопостачання — також до 90%, а також серйозно паралізувати роботу каналізаційних систем.

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План росіян передбачає три послідовні етапи атак. Перший — виведення з ладу підстанцій біля західного кордону України, через які імпортується електроенергія з Європи. Другий — знищення гідроелектростанцій. Третій — примусова зупинка трьох діючих українських АЕС.

РФ намагається залишити лівий берег Києва без світла й тепла

Нагадаємо, російські війська завдали п’яти ракетних ударів по Дарницькій ТЕЦ-5, а також уже втретє намагаються перебити лінію електропередачі через Дніпро. За словами енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, ворог цілеспрямовано атакує об’єкти, щоб створити дефіцит та загрозу для стабільного електропостачання лівого берега столиці.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури диспетчери змушені насамперед обмежувати електроживлення для великих комерційних споживачів. Окрім загального дефіциту, на екстрені відключення у Києві впливають пошкодження обладнання безпосередньо на локальних підстанціях.

Ситуацію ускладнює й те, що ремонтні бригади позбавлені можливості оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти через постійну загрозу повторних російських ударів.

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