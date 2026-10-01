Під ударом вже не лише ТЕЦ: РФ розробила новий дрон для ударів по енергетиці і він має інші цілі

Новий дрон РФ може нищити ЛЕП / © УНІАН

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Російські окупанти спроєктували новий тип ударного безпілотника, спеціально призначений для нищення об’єктів енергетичної інфраструктури, зокрема ліній електропередачі.

Про це в ефірі телеканалу «Київ24» заявив авіаційний експерт Богдан Долінце.

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Росіяни розробили дрон для ударів по українських ЛЕП

Про факт створення такого дрона у Головному управлінні розвідки Міноборони України застерігали ще в середині серпня.

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Головна технічна специфіка цього дрона полягає в його конструкції: розробники інтегрували бойову частину прямо у крила.

Під час детонації вона формує додаткові ударні площини із розплавленого металу, які здатні ефективно пропалювати та руйнувати міцні металеві інженерні споруди.

Основними цілями для таких засобів ураження можуть стати високовольтні лінії напругою від 330 до 750 кВ і вище, які виконують роль головних енергетичних артерій країни.

«Це інженерний безпілотник, який використовують аналогічно до боєприпасів, з активними ріжучими поверхнями. Такий дрон у разі зіткнення, крім самого вибуху, додатково створює декілька ріжучих хвиль, які на величезній швидкості розрізають метал. Можуть пробивати до півметра або навіть метра броні», — каже експерт.

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Росіяни збираються атакувати декілька ключових частин ліній електропередачі, передусім йдеться про високовольтні електропередачі, напругою від 330 до 750 і вище кіловольт. За словами авіаексперта, це основні лінії, які сполучають різні міста країни та енергетичні об’єкти. Саме вони можуть опинитися під атакою.

Кампанія ударів Путіна по енергетиці України вже розпочалася

Росія розпочала нову масштабну повітряну кампанію проти України, завдавши в ніч проти 30 вересня наймасованішого комбінованого удару по енергетиці з моменту завершення попереднього опалювального сезону.

Головною ціллю ворожої атаки із застосуванням майже 190 дронів та балістичних ракет стали об’єкти в Києві та області, зокрема Трипільська ТЕС. Через пошкодження «Укренерго» запровадило графіки аварійних відключень, а Міноборони РФ заявило про ураження Київської ГЕС, підстанції та парку накопичувачів енергії.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), цей обстріл знаменує початок цілеспрямованої стратегії Кремля перед опалювальним сезоном 2026–2027 років. .

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На відміну від попередніх кампаній, новий план передбачає системні удари, щоб від’єднати українські АЕС від енергосистеми, повністю відрізати столицю від зовнішнього постачання струму та знищити інфраструктуру в промислових регіонах сходу. Через інтенсифікацію ворожих атак урядовці вже попереджають, що ця зима може стати найважчою за весь час повномасштабної війни.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, від самого ранку в Києві оголошено повітряну тривогу та жовтий рівень небезпеки через загрозу ударних безпілотників, що рухаються на місто з кількох напрямків. За словами мера Віталія Кличка, зафіксовано влучання БпЛА на території нежитлового комплексу в Печерському районі.

Крім того, унаслідок атаки виникли пожежі й падіння уламків у Солом’янському та Оболонському районах, де постраждав чоловік.

Водночас унаслідок нічної російської атаки по Одесі було пошкоджено будівлю бізнес-центру та цивільну інфраструктуру. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про пошкодження даху й фасаду двох будівель, а також вибиті вікна та частково зруйновані стіни на п’ятому поверсі.

Очільник МВА Сергій Лисак уточнив, що руйнувань житлового фонду немає, а єдиному постраждалому надали допомогу на місці.

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