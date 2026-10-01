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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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245
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Зв’язок зникатиме на пів дня через удари РФ: українцям порадили, що робити

Експерт попередив про перебої зі зв’язком через удари РФ та розповів, як підготуватися.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Через удари РФ в українців може зникати Інтернет

Через удари РФ в українців може зникати Інтернет / © Associated Press

Через російські удари по інфраструктурі на українців можуть чекати тривалі перебої зі зв’язком, а звичні сервіси здатні не працювати.

Про це ефірі «Київського часу» повідомив президент холдингу Internet Invest Group Олександр Ольшанський.

З його слів, суцільне вимкнення інтернет-мереж є малоймовірним завдяки багаторівневому резервуванню даних на закордонних серверах, проте локальні збої можуть тривати до 10 годин. Окрім придбання SIM-карт, абоненти можуть налаштувати функцію супутникового зв’язку на своїх смартфонах.

«Телефон може напряму зв’язуватиcя з супутником, але потрібно вийти на відкритий майданчик, щоб бачити небо. І тоді телефон працюватиме. Працюватимуть тільки SMS або WhatsUp або ще якийсь месенджер, гугл-карти працюватимуть. Різні такі застосунки, які споживають мало трафіку», — порадив він.

Експерт закликав громадян завчасно підготуватися до можливих відключень. Він порадив мати готівку та роздруковані копії важливих документів, аби не залишитися без доступу до потрібної інформації у разі відключення Інтернету чи мобільного зв’язку. Ольшанський також закликав українців не покладатися лише на один канал зв’язку, а мати одразу кілька резервних варіантів — і мобільних, і фіксованих.

Ситуація, з його слів, торкнеться кожного, хто користується мобільним Інтернетом і послугами домашніх провайдерів.

РФ хоче «вибити» зв’язок в Україні: останні новини

Нагадаємо, 23 вересня у частини киян виникли перебої з Інтернетом після атаки РФ. Провайдери «Павутина» та UTELS заявили про пошкодження дата-центрів і знеструмлення обладнання.

27 вересня у Мінцифри попередили, що ворожі атаки спричинили навантаження на цифрову інфраструктуру Києва та області.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький підтвердив, що питання захисту дата-центрів та мобільного зв’язку обговорювалося на засіданні Ставки Верховному Головнокомандувача. Він підкреслив, що ризики для цифрової та комунікаційної системи залишатимуться високими до завершення бойових дій.

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