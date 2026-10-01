Росія атакувала данський військовий гелікоптер і викликала посла країни, аби «насварити»

РФ загострила конфлікт із Данією / © Associated Press

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У середу, 30 вересня, Міністерство закордонних справ РФ викликало посла Данії в Москві Рольфа Холмбое, аби висловити офіційний протест щодо дій данського військового вертольота під час зустрічі з російським кораблем. До слова, Росія цей вертоліт атакувала сигнальними ракетами.

Про це пише Bloomberg.

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МЗС Росії викликало посла Данії після атаки РФ на гелікоптер

Цей крок додатково загострив і без того напружені відносини між обома країнами.

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Приводом для дипломатичного демаршу став епізод, що стався 14 вересня в міжнародних водах Балтійського моря. За версією Москви, данське повітряне судно допустило небезпечне наближення й зависло на висоті менш ніж 50 метрів над корветом ВМФ РФ, ігноруючи неодноразові попередження екіпажу.

У російському відомстві стверджують, що сигнальні ракети були випущені вбік від гелікоптера виключно для привернення його уваги. Росія відкинула трактування подій Копенгагеном і застерегла, що подібні інциденти можуть призвести до ескалації напруженості в Балтійському регіоні та створити загрозу серйозного зіткнення.

Водночас данська сторона наводить абсолютно іншу хронологію подій. У військовому командуванні Данії заявили, що екіпаж виконував планове завдання з фотографування російського судна, коли корвет прямо в його бік випустив дві сигнальні ракети, одна з яких пролетіла на небезпечно близькій відстані.

Одразу після інциденту Копенгаген викликав російського посла й прискорив виділення чергового пакета допомоги Україні.

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Дипломатичне протистояння розгортається на тлі зростання занепокоєння Данії щодо безпекових загроз з боку РФ. Минулого тижня данська військова розвідка попередила, що Москва може активізувати гібридні операції проти країн НАТО, і вказала на зростання ризиків обмеженого військового нападу Росії на одну з сусідніх держав-членів Альянсу. Хоча наразі цей варіант розглядають як малоймовірний, але можливий.

Росія атакувала гелікоптер Данії: головне

Нагадаємо, біля берегів Данії, поблизу Гедсера, російський фрегат у міжнародних водах атакував двома сигнальними ракетами гелікоптер Fennec ВПС Данії, який здійснював планове фотоспостереження. Начальник ВПС Данії Ян Дам зазначив, що ракети пролетіли на небезпечній відстані й могли влучити в судно. Водночас супутникові знімки зафіксували в цьому районі два великі кораблі з вимкненими системами ідентифікації.

Очільник Міноборони Данії Єппе Бруус наголосив, що політ гелікоптера був законним і відповідав звичайній практиці, тоді як реакція РФ була незвичною — фрегат випустив ракети без попередження та спроб встановити радіозв’язок. У відповідь Копенгаген викликав російського посла, а прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен, МЗС та Міноборони Данії назвали дії Москви «безрозсудними», «неприйнятними» та спрямованими на залякування й провокацію конфліктів.

Зі свого боку, посол РФ у Данії Володимир Барбін звинуватив Копенгаген у «провокації» та «небезпечних маневрах», заявивши, що данська сторона не виявляє зацікавленості в запобіганні ескалації. Натомість міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав дії Москви неприйнятною спробою дестабілізувати Європу та висловив підтримку Данії.

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Цей інцидент став черговим підтвердженням слів командувача ВМС Данії Сорена К’єльдсена про загострення ситуації на Балтиці та суттєву зміну поведінки російської сторони на морі останніми роками, попри те, що в більшості випадків судна РФ все ще намагаються дотримуватися правил судноплавства.

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