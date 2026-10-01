Россия атаковала датский военный вертолет и вызвала посла страны, чтобы «наругать»

РФ обострила конфликт с Данией / © Associated Press

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В среду, 30 сентября, Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Дании в Москве Рольфа Холмбоэ, чтобы выразить официальный протест по поводу действий датского военного вертолета во время встречи с российским кораблем. К слову, Россия этот вертолет атаковала сигнальными ракетами.

Об этом пишет Bloomberg.

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МИД России вызвал посла Дании после атаки РФ на вертолет

Этот шаг дополнительно обострил и без того напряженные отношения между двумя странами.

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Поводом для дипломатического демарша стал эпизод, который произошел 14 сентября в международных водах Балтийского моря. По версии Москвы, датское воздушное судно допустило опасное приближение и повисло на высоте менее 50 метров над корветом ВМФ РФ, игнорируя неоднократные предупреждения экипажа.

В российском ведомстве утверждают, что сигнальные ракеты были выпущены в сторону от вертолета исключительно для привлечения его внимания. Россия отвергла трактовку событий Копенгагеном и предупредила, что подобные инциденты могут привести к эскалации напряженности в Балтийском регионе и создать угрозу серьезного столкновения.

В то же время, датская сторона приводит совершенно иную хронологию событий. В военном командовании Дании заявили, что экипаж выполнял плановое задание по фотографированию российского судна, когда корвет прямо в его сторону выпустил две сигнальные ракеты, одна из которых пролетела на опасно близком расстоянии.

Сразу после инцидента Копенгаген вызвал российского посла и ускорил выделение очередного пакета помощи Украине.

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Дипломатическое противостояние разворачивается на фоне роста беспокойства Дании по поводу угроз безопасности со стороны РФ. На прошлой неделе датская военная разведка предупредила, что Москва может активизировать гибридные операции против стран НАТО, и указала на рост рисков ограниченного военного нападения России на одно из соседних государств-членов Альянса. Хотя сейчас этот вариант рассматривается как маловероятный, но возможный.

Россия атаковала вертолет Дании: главное

Напомним, у берегов Дании, близ Гесера, российский фрегат в международных водах атаковал двумя сигнальными ракетами вертолет Fennec ВВС Дании, осуществлявший плановое фотонаблюдение. Начальник ВВС Дании Ян Дам отметил, что ракеты пролетели на опасном расстоянии и могли попасть в судно. В то же время спутниковые снимки зафиксировали в этом районе два больших корабля с выключенными системами идентификации.

Глава Минобороны Дании Йеппе Бруус подчеркнул, что полет вертолета был законным и соответствовал обычной практике, тогда как реакция РФ была необычной — фрегат выпустил ракеты без предупреждения и попыток установить радиосвязь. В ответ Копенгаген вызвал российского посла, а премьер-министр Мэтте Фредериксен, МИД и Минобороны Дании назвали действия Москвы «безрассудными», «неприемлемыми» и направленными на запугивание и провокацию конфликтов.

Посол РФ в Дании Владимир Барбин обвинил Копенгаген в «провокации» и «опасных маневрах», заявив, что датская сторона не проявляет заинтересованности в предотвращении эскалации. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал действия Москвы неприемлемой попыткой дестабилизировать Европу и выразил поддержку Дании.

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Этот инцидент стал очередным подтверждением слов командующего ВМС Дании Сорена Кьельдсена об обострении ситуации на Балтике и существенном изменении поведения российской стороны на море в последние годы, несмотря на то, что в большинстве случаев суда РФ все еще пытаются соблюдать правила судоходства.

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