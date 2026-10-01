Как избавиться от плесени в ванной / © Фото из открытых источников

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Постоянная влажность, тепло и недостаточная вентиляция создают в ванной идеальные условия для появления плесени. Если черные или зеленоватые пятна появились на швах плитки, силиконе или стенах, их важно не просто отмыть, а максимально хорошо просушить поверхность. О способах борьбы с плесенью в ванной и домашних очистительных средствах пишет американский ресурс The Spruce.

Раньше мы писали, чем отчистить унитаз от ржавчины, желтизны и мочевого камня.

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Белый уксус — для плитки и швов

Обычный столовый уксус содержит уксусную кислоту, которая создает неблагоприятную среду для некоторых видов плесени. Для очищения можно использовать неразбавленный уксус: налейте его в пульверизатор, нанесите на пораженный участок и оставьте примерно на час. Затем пройдитесь щеткой по швам, смойте водой и тщательно высушите.

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Такой способ особенно удобен для керамической плитки и других жестких поверхностей.

Перекись водорода — когда пятна уже въелись

Для твердых поверхностей хорошо подходит перекись водорода 3%. Его наносят непосредственно на плесень, оставляют примерно на 10 минут, после чего очищают щеткой или губкой и вытирают досуха.

Перекись работает как окислитель и может помочь не только убрать загрязнение, но и притормозить распространение грибка.

Пищевая сода — для швов и небольших пятен

Сода подходит для ситуаций, когда плесень еще не успела сильно распространиться. Смешайте столовую ложку соды со стаканом воды, нанесите раствор на пораженный участок и оставьте не менее 10 минут. После этого поверхность нужно потереть щеткой, смыть и высушить.

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Сода обладает легким абразивным действием, поэтому помогает механически удалить налет, а также частично сдерживает развитие грибка. В то же время, это не полноценное средство для уничтожения сильной плесени.

Масло чайного дерева для профилактической обработки

Эфирное масло чайного дерева содержит соединения с противогрибковыми свойствами. Для домашнего раствора можно смешать чайную ложку масла со стаканом воды, хорошо взболтать и нанести на поверхность. Оставьте примерно на час, после чего очистите пятна щеткой.

Этот метод больше подходит для небольших ячеек и регулярного ухода, чем для большой площади поражения.

Бура — для керамической плитки

Бура или тетраборат натрия также используется как домашнее средство для очистки поверхностей от плесени. Растворите примерно 100 г буры в 4 литрах теплой воды, нанесите на плитку и швы, оставьте на время, после чего очистите щеткой. Поверхность следует протереть чистой водой и хорошо высушить.

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Что сделать, чтобы плесень не появилась снова

Именно обработка поверхности не решает проблему, если в ванной постоянно стоит влажный воздух. После душа желательно оставлять дверь или окно открытым, включать вытяжку и вытирать воду из стен и швов. Специалисты по уборке также советуют контролировать влажность и не оставлять мокрые полотенца в помещении.

Важно: уксус, перекись водорода и другие средства нельзя смешивать между собой наугад. В частности, соединение уксуса с перекисью водорода может образовывать раздражающую перуксусную кислоту.

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