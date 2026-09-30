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Как очистить швы между плиткой: что поможет от желтого и темного налета
Как очистить затирку между плиткой: простые способы для различных загрязнений
Светлые швы между плиткой со временем могут пожелтеть, потемнеть или укрыться налетом. Причина — пористая структура затирки, впитывающая влагу, мыльные остатки, пыль и грязь. Среди различных средств для чистки швов специалисты Gazeta.pl в зависимости от степени загрязнения рекомендуют использовать такие домашние средства.
Чем очистить швы между плитками
3% перекись наносят непосредственно на загрязненные швы и оставляют примерно на 15 минут. Затем поверхность очищают небольшой щеткой и смывают водой. Такой способ подходит для желтого налета и умеренных загрязнений.
Что делать, если пятна устойчивы
Для более сильных загрязнений перекись можно смешать с пищевой содой до консистенции пасты. Ее наносят на швы, оставляют на время, затем чистят щеткой и смывают.
Металлическую щетку лучше не использовать, чтобы не повредить затирку.
Чем очистить сильно потемневшие швы
Темный налет на полу часто образуется из-за пыли, песка и грязи, накапливающихся в порах затирки.
Для такого загрязнения в источнике рекомендуется хлорный отбеливатель, разбавленный холодной водой в пропорции 1:10. Раствор оставляют примерно на 10 минут, после чего швы чистят и тщательно промывают.
Еще один вариант — перкарбонат натрия. Его оставляют на поверхности примерно на 30 минут, затем очищают кистью и смывают.
Хлорсодержащие средства нельзя сочетать с уксусом или другими кислотами. Такая смесь может выделять токсический хлор. Работать с отбеливателем нужно в перчатках и при хорошем проветривании.
Как защитить швы от быстрого загрязнения
Чтобы затирка дольше оставалась чистой, швы следует регулярно мыть и не допускать накопления пыли и налета.
После очистки можно нанести гидрофобную пропитку для швов. Он уменьшает проникновение воды и грязи в ячеистую поверхность.
Когда швы уже нужно ремонтировать
Если затирка не только потемнела, но начала крошиться, чистка уже не решит проблему.
В таком случае старый материал следует удалить и заполнить швы заново. Если повреждена большая площадь, лучше обратиться к мастеру.