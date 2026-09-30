Рубио заключил контракт с фирмой россиян, несмотря на дело о сокрытии связей с РФ

Рубио заключил контракт с компанией россиян / © Associated Press

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Государственный департамент США под руководством Марко Рубио заключил правительственный контракт с компанией Oxygen Forensics, несмотря на то, что федеральные должностные лица уже знали о ее прямой связи с Москвой.

Об этом пишет New Republic.

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Рубио заключил контракт с компанией, связанной с Кремлем

На прошлой неделе Министерство юстиции США объявило о задержании и предъявлении обвинений в сговоре с целью мошенничества генеральному директору Oxygen Forensics, гражданину США Ли Райберу, а также гражданину РФ Олегу Сергеевичу Давыдову. По данным следствия, они организовали схему сокрытия российских владельцев компании от федеральных ведомств, которым поставляли программное обеспечение для взлома телефонов.

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Об этой проблеме правительству США стало известно, по меньшей мере, 28 августа, когда Oxygen Forensics подала судебный иск против своего бывшего сотрудника и разоблачителя Макса Вайссберга за публичное раскрытие этой схемы.

Впрочем, согласно данным о федеральных закупках, полученных изданием PunchUp, именно в тот же день Госдепартамент утвердил с этой фирмой сделку на сумму 50 000 долларов.

Райбер публично убеждал, что его предприятие, предоставляющее услуги по цифровой экспертизе и архивированию электронных данных, продает исключительно американский софт и не имеет никаких иностранных владельцев. Однако в уголовной жалобе, опубликованной Офисом прокурора США в Центральном округе Калифорнии, утверждается: фактическими владельцами и контролерами Oxygen Forensics через холдинг на Кипре были пять граждан России, включая Давыдова.

Более того, само программное обеспечение компании, по версии обвинения, также оказалось российской разработкой.

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От действий заговорщиков пострадал целый ряд исполнительных органов власти: Министерство обороны и подразделения Министерства внутренней безопасности, включая Секретную службу, Национальный институт компьютерной криминалистики, Службу расследований внутренней безопасности и Офис генерального инспектора DHS.

Кроме того, данные о закупках указывают на то, что под угрозой мог оказаться и сам Госдепартамент вместе с посольством США в Загребе, которое непосредственно оформляло этот контракт.

По данным следствия, компания из штата Вирджиния начала маскировать своих реальных владельцев после того, как США ввели дополнительные санкции против РФ в начале 2022 года из-за полномасштабного вторжения в Украину. Через несколько месяцев после этого Райбера назначили генеральным директором, президентом и председателем совета директоров, а любые упоминания о российских бенефициарах полностью изъяли из публичных регистрационных документов.

Детали, изложенные в материалах дела, свидетельствуют, что Райбер ясно осознавал незаконность действий. В ноябре 2023 года, когда журналист обратился к нему с вопросом о связи Oxygen Forensics с российским бизнесом, Райбер написал письмо Давыдову и другим вероятным российским сообщникам.

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В нем он отметил, что публикация такой информации «может разрушить» запланированное соглашение с Национальным институтом компьютерной криминалистики, а «дальнейшее существование компании висит на волоске».

Трамп договаривается о выгодных соглашениях с РФ пока в Украине идет война

Напомним, команда Дональда Трампа активно прощупывает почву для будущих энергетических и бизнес-соглашений с Кремлем прямо во время войны в Украине. Недавно спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне переговоры с чиновниками Минфина и Минэнерго США.

Администрация Трампа рассматривает возможность смягчения санкций против РФ в обмен на освобождение политзаключенных, что открыло бы США доступ к российской нефти, дизелю и минералам.

Такие инициативы США вызывают возмущение в Украине и среди европейских союзников, стремящихся только усиливать экономическое давление на Москву. Тем временем, Владимир Зеленский на Генассамблее ООН призвал международное сообщество перекрыть финансовые потоки агрессора и помочь закончить войну «до зимы», тогда как Россия продолжает массированные атаки дронами и баллистикой на украинские города.

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