Отключение света из-за ударов РФ: где сообщают об аварийном обесточении

Отключение света / © unsplash.com

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В Сумской области зафиксировали аварийное обесточивание в результате ударов российской армии. В настоящее время энергетики работают над восстановлением распределения электроэнергии.

О ситуации сообщили в АО «СУМЫОБЛЭНЕРГО».

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Потребителям советуют проверять информацию о причинах отключения по своему адресу. Это можно сделать несколькими способами:

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в личном кабинете E-Svitlo;

на сайте АО «СУМЫОБЛЭНЕРГО» в разделе «Отключение»;

по телефону колцентра: 0 800 300 247 или 0542 659 659.

В энергокомпании отметили, что специалисты работают над возобновлением электроснабжения.

Атака на энергетику — что известно

Отметим, что Россия снова начала массированно бить по энергосистеме Украины . В ночь на 30 сентября Россия осуществила первую массированную и комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины с конца прошлого отопительного сезона. Под ударом оказались 11 регионов, разрушения, пострадавшие и погибшие.

Из-за очередных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины 30 сентября в ряде регионов, включая Киев, фиксировали отключение света.

Российские войска также нанесли удар по Сумам, выпустив шесть управляемых авиационных бомб. Известно о раненых и попадании в предприятие.

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Напомним, Трипольская ТЭС получила повреждения в результате очередной российской атаки. Вражеский удар пришелся на генерирующее оборудование станции.

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