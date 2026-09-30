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- Украина
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Отключение света из-за ударов РФ: где сообщают об аварийном обесточении
В Сумской области произошло аварийное обесточивание из-за ударов армии РФ. Энергетики работают над восстановлением распределения электроэнергии.
В Сумской области зафиксировали аварийное обесточивание в результате ударов российской армии. В настоящее время энергетики работают над восстановлением распределения электроэнергии.
О ситуации сообщили в АО «СУМЫОБЛЭНЕРГО».
Потребителям советуют проверять информацию о причинах отключения по своему адресу. Это можно сделать несколькими способами:
в личном кабинете E-Svitlo;
на сайте АО «СУМЫОБЛЭНЕРГО» в разделе «Отключение»;
по телефону колцентра: 0 800 300 247 или 0542 659 659.
В энергокомпании отметили, что специалисты работают над возобновлением электроснабжения.
Атака на энергетику — что известно
Отметим, что Россия снова начала массированно бить по энергосистеме Украины . В ночь на 30 сентября Россия осуществила первую массированную и комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины с конца прошлого отопительного сезона. Под ударом оказались 11 регионов, разрушения, пострадавшие и погибшие.
Из-за очередных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины 30 сентября в ряде регионов, включая Киев, фиксировали отключение света.
Российские войска также нанесли удар по Сумам, выпустив шесть управляемых авиационных бомб. Известно о раненых и попадании в предприятие.
Напомним, Трипольская ТЭС получила повреждения в результате очередной российской атаки. Вражеский удар пришелся на генерирующее оборудование станции.