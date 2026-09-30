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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В белом кружеве и золотых босоножках: 81-летняя Хелен Миррен сияла на кинофестивале

Британская актриса вышла на красную дорожку в нежном монохромном наряде с ажурными деталями.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Хелен Миррен

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен посетила Filmfest Hamburg, который прошел в кинотеатре CinemaxX Dammtor в немецком Гамбурге.

Для мероприятия 81-летняя актриса выбрала белый ансамбль, состоящий из укороченной блузки и пышной юбки миди. Верхняя часть наряда имела рукава длиной три четверти, завязки у шеи и крупные ажурные аппликации, похожие на бабочек.

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Особенно эффектно выглядела многослойная кружевная юбка с растительными узорами и фигурными краями.

Лук Миррен дополнила золотыми босоножками на каблуках. Актриса сделала прическу с локонами и макияж с розовой помадой. Уши она украсила длинными серьгами с камнями.

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