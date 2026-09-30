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- Шоу-бизнес
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В белом кружеве и золотых босоножках: 81-летняя Хелен Миррен сияла на кинофестивале
Британская актриса вышла на красную дорожку в нежном монохромном наряде с ажурными деталями.
Хелен Миррен посетила Filmfest Hamburg, который прошел в кинотеатре CinemaxX Dammtor в немецком Гамбурге.
Для мероприятия 81-летняя актриса выбрала белый ансамбль, состоящий из укороченной блузки и пышной юбки миди. Верхняя часть наряда имела рукава длиной три четверти, завязки у шеи и крупные ажурные аппликации, похожие на бабочек.
Особенно эффектно выглядела многослойная кружевная юбка с растительными узорами и фигурными краями.
Лук Миррен дополнила золотыми босоножками на каблуках. Актриса сделала прическу с локонами и макияж с розовой помадой. Уши она украсила длинными серьгами с камнями.