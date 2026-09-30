Рианна показала редкие фото своей годовалой дочери и растрогала поклонников

Рианна / © Associated Press

Реклама

38-летняя Рианна поделилась редкими кадрами своей младшей дочери Роки Айриш Майерс. Певица опубликовала в Instagram целую подборку фотографий и видео в честь первого дня рождения девочки.

Роки исполнился год 13 сентября. В новой публикации Рианна показала забавные и трогательные моменты из жизни дочери за первый год: на одном из видео малышка сидит в детском стульчике с огромным черным париком на голове, а на другом — предстает с розовыми бигуди в волосах.

Реклама

(листайте вправо)

Реклама

Дочка Рианны / © Инстаграм Рианны

Дочка Рианны / © Инстаграм Рианны

Девочка также проявляет интерес к маминым бьюти-средствам и аксессуарам. Рианна показала, как Роки играет с косметикой Fenty Beauty, а также пытается завладеть ее сумкой Louis Vuitton. Когда певица забрала аксессуар, дочка расплакалась, поэтому Рианне пришлось вернуть сумку обратно.

Дочка Рианны / © Инстаграм Рианны

Дочка Рианны / © Инстаграм Рианны

Дочка Рианны / © Инстаграм Рианны

Дочка Рианны / © Инстаграм Рианны

Дочка Рианны / © Инстаграм Рианны

Дочка Рианны / © Инстаграм Рианны

«Кто позволил мне завести дочь, бро?» — подписала публикацию Рианна.

Дочка Рианны / © Инстаграм Рианны

Дочка Рианны / © Инстаграм Рианны

Дочка Рианны / © Инстаграм Рианны

Отметим, Роки — третий ребенок Рианны и рэпера A$AP Rocky. У пары также есть сыновья RZA Ательстон, которому четыре года, и Райот Роуз, которому три года.

Ранее, напомним, Рианна позировала в нижнем белье и украшениях с бриллиантами за 7 млн гривен.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров