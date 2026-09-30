Более половины F-16 вне игры: WSJ сообщило о критической угрозе для ПВО Украины

Реактивных дронов все больше, а F-16 стоят в ремонтах: WSJ предупреждает об остром кризисе в украинской ПВО / © Associated Press

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Уязвимость украинской противовоздушной обороны становится критической, и нехватка перехватчиков Patriot — не единственная проблема. Истребители F-16 — лучший способ противостоять новым российским дронам с реактивным двигателем. Однако Украина зависит от западной помощи в обслуживании своего парка истребителей, и из-за задержек большая часть самолетов F-16 вышла из строя.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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В этом месяце Россия запустила в Украину около 2000 реактивных беспилотников по сравнению с примерно 350 в июне. Эти новые беспилотники летают со скоростью до 600 км/ч — слишком быстро для беспилотников-перехватчиков, которые Украина использовала для противодействия предыдущим моделям «Шахедов». Украина утверждает, что перехватывает 55% российских реактивных беспилотников и более 90% более старых «Шахедов».

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Реактивные дроны — это именно та цель, которую F-16 прекрасно сбивают, причем обычно это обходится в 25 000 долларов или меньше. Украинские асы на F-16 сбили около 2500 дронов всех типов и около 650 крылатых ракет.

Однако после 300 часов налета самолеты F-16 требуют проведения так называемого «этапного технического осмотра», чтобы поддерживать в рабочем состоянии двигатель, авионик, гидравлику, топливопроводы и другие системы.

США заключили с бельгийской компанией Sabena Aerospace Engineering контракт на сумму до 235,5 млн долларов на техническое обслуживание украинских F-16, хотя часть работ выполняют субподрядчики. Обзор в США обычно занимает от 2 до 6 недель, но «в Бельгии он длится до 40 недель», отмечает контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери.

Другой западный источник сообщил, что более половины украинских истребителей F-16 находятся в состоянии неопределенности с техническим обслуживанием, и при нынешних темпах эксплуатации и обслуживания Киев исчерпает остаток до конца года.

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Истребители, задействованные в боевых действиях, могут потребовать большего объема технического обслуживания, чем эксплуатируемые в мирное время, а нехватка определенных комплектующих может способствовать задержкам.

Но какая бы ни была причина, это «сбой в системе технического обеспечения, превращающийся в кризис в сфере противовоздушной обороны», отмечает генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула.

В украинских Военно-воздушных силах от комментариев для WSJ на этот счет отказались. Компания Sabena Aerospace Engineering также отказалась отвечать.

Напомним, Украина получила первую партию F-16 летом 2024 года. Спустя месяц после этого Украина потеряла первый F-16. Тогда в воздушном бою погиб пилот Алексей Месь с позывным «Мунфиш».

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