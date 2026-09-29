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Зеленский сообщил, что Украина получила "очень хороший пакет" - что в нем
После массированной атаки дронами Украина получила новый пакет ракет для NASAMS. Зеленский анонсировал новые переговоры по ПВО.
Украина получила новый пакет ракет для систем NASAMS. Президент Владимир Зеленский заявил, что пакет уже поступил в страну, а партнеры продолжают обсуждать поставки ракет для комплексов Patriot.
Об этом сообщил в обращении 29 сентября.
«Накануне в Украину зашел пакет ракет для „насамсов“. Спасибо. Очень хороший пакет. Со всеми партнерами мы говорим, чтобы были необходимы ракеты и для “пэтриотов”», — сказал президент.
По словам Зеленского, необходимость усиления противовоздушной обороны остается актуальной на фоне масштабных атак беспилотниками. Он отметил, что только за 29 сентября Украина столкнулась с более сотней дронов.
«За этот день с утра было более сотни дронов, по состоянию на шесть вечера — 29 реактивных, и из них 18 были сбиты. Большинство обычных „шахедов“ сбиты», — заявил глава государства.
Украина ожидает новые решения по ПВО
Зеленский сообщил, что уже на этой неделе Украина проведет новые переговоры с партнерами по противовоздушной обороне и последующей военной поддержке.
«Мы готовим новые переговоры, в частности, по ПВО и дальнейшей поддержке Украины. Переговоры уже на этой неделе», — сказал президент.
Он также поблагодарил партнеров, которые, по его словам, выполняют договоренности и поставляют противоракеты для украинского ПВО.
Бельгия передаст Украине еще три F-16
Отдельно Зеленский сообщил о решении Бельгии по истребителям F-16. По его словам, Украина должна получить еще три самолета до конца этого года.
«Есть также сегодня решение Бельгии по F-16. Мы получим в этом году еще три самолета, это усилит, в частности, нашу защиту неба: боевая авиация используется сегодня для сбивания Шахедов», — заявил президент.
Украина ожидает новый транш от ЕС
Зеленский также поблагодарил Еврокомиссию и Европейский Союз за подготовку очередного решения финансовой поддержки Украины.
По его словам, на прошлой неделе Украина получила 3,3 млрд. евро на оружие. В ближайшие дни Киев ожидает от Брюсселя еще одну финансовую новость — на этот раз бюджетную поддержку.
«На прошлой неделе мы получили 3,3 млрд евро на оружие, а в ближайшие дни мы ожидаем еще хорошую финансовую новость от Брюсселя — именно бюджетную поддержку, еще один транш», — сказал Зеленский.
Напомним, ранее Владимир Зеленский сделал заявление о защите Украины. По его словам, для этого в течение зимы необходим пакет из 300 ракет к системам Patriot.
Тем временем верховная представительница ЕС по внешней политике Кая Каллас заявила, что Европейский Союз поможет Украине в подготовке к предстоящей зиме.