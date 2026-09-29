Зеленский сообщил, что Украина получила "очень хороший пакет" - что в нем

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина получила новый пакет ракет для систем NASAMS. Президент Владимир Зеленский заявил, что пакет уже поступил в страну, а партнеры продолжают обсуждать поставки ракет для комплексов Patriot.

Об этом сообщил в обращении 29 сентября.

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«Накануне в Украину зашел пакет ракет для „насамсов“. Спасибо. Очень хороший пакет. Со всеми партнерами мы говорим, чтобы были необходимы ракеты и для “пэтриотов”», — сказал президент.

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По словам Зеленского, необходимость усиления противовоздушной обороны остается актуальной на фоне масштабных атак беспилотниками. Он отметил, что только за 29 сентября Украина столкнулась с более сотней дронов.

«За этот день с утра было более сотни дронов, по состоянию на шесть вечера — 29 реактивных, и из них 18 были сбиты. Большинство обычных „шахедов“ сбиты», — заявил глава государства.

Украина ожидает новые решения по ПВО

Зеленский сообщил, что уже на этой неделе Украина проведет новые переговоры с партнерами по противовоздушной обороне и последующей военной поддержке.

«Мы готовим новые переговоры, в частности, по ПВО и дальнейшей поддержке Украины. Переговоры уже на этой неделе», — сказал президент.

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Он также поблагодарил партнеров, которые, по его словам, выполняют договоренности и поставляют противоракеты для украинского ПВО.

Бельгия передаст Украине еще три F-16

Отдельно Зеленский сообщил о решении Бельгии по истребителям F-16. По его словам, Украина должна получить еще три самолета до конца этого года.

«Есть также сегодня решение Бельгии по F-16. Мы получим в этом году еще три самолета, это усилит, в частности, нашу защиту неба: боевая авиация используется сегодня для сбивания Шахедов», — заявил президент.

Украина ожидает новый транш от ЕС

Зеленский также поблагодарил Еврокомиссию и Европейский Союз за подготовку очередного решения финансовой поддержки Украины.

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По его словам, на прошлой неделе Украина получила 3,3 млрд. евро на оружие. В ближайшие дни Киев ожидает от Брюсселя еще одну финансовую новость — на этот раз бюджетную поддержку.

«На прошлой неделе мы получили 3,3 млрд евро на оружие, а в ближайшие дни мы ожидаем еще хорошую финансовую новость от Брюсселя — именно бюджетную поддержку, еще один транш», — сказал Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сделал заявление о защите Украины. По его словам, для этого в течение зимы необходим пакет из 300 ракет к системам Patriot.

Тем временем верховная представительница ЕС по внешней политике Кая Каллас заявила, что Европейский Союз поможет Украине в подготовке к предстоящей зиме.

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