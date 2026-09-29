"Выбрала жизнь и рискнула": 67-летняя женщина сбежала из Олешек под атаками российских дронов

Олешки

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67-летняя жительница Олешек в Херсонской области пешком прошла более 20 километров по заминированным дорогами под атаками дронов, чтобы вырваться из оккупации на подконтрольную Украине территорию.

Об этом в соцсетях сообщила ее дочь Наталья (под ником fata_gorgo).

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Как удалось выбраться из Олешков — история 67-летней женщины

Как рассказала Наталья, все годы полномасштабного вторжения и оккупации ее мать отказывалась покидать родной город. Она заботилась о бездомных животных и приютила почти 30 собак и котов.

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По словам дочери, в последние месяцы мать больше занималась прокормкой животных, чем собственным питанием. Решение об эвакуации стало вынужденным из-за критичного голода в городе и исчезновения животных непосредственно из его двора.

За время оккупации женщина потеряла три дома. Ее собственную квартиру разрушил обстрел, а дом мужа затопило после подрыва Каховской ГЭС. Последнее пристанище — дом бабушки — за полторы недели до побега уничтожил российский дрон, когда женщина была внутри. Все эти разы она чудом выжила.

Скриншот из истории Натальи в соцсетях

«Но месяцы голода (все, что пишут о выживании людей в Олешках — не преувеличенная правда) заставили ее выбирать: страх или жизнь. Она выбрала жизнь и рискнула», — написала дочь в сообщении.

Скриншот из истории Натальи в соцсетях.

Ее мать пешком прошла более 20 километров по заминированным автодорогам под угрозой атак вражеских дронов. Далее еще в течение недели она разными путями выбиралась из оккупации, пока не добралась до Киева. Помогали ей в этом небезразличные люди и коллеги дочери.

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«Мне пока не верится, что все удалось», — отметила дочь Наталья.

Голод в Олешках — последние новости

Напомним, по данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, в оккупированных Олешках и районе остаются более 6 тысяч человек, среди них около 200 детей, страдающих от нехватки пищи, воды и медикаментов.

Из-за критической нехватки продуктов люди вынуждены варить сорняк. Тела погибших месяцами лежат под открытым небом из-за прямого запрета оккупационных властей на погребение.

Журналисты идентифицировали российские военные подразделения, которые могут быть прямо причастны к гуманитарной катастрофе в оккупированных Олешках.

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