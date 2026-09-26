Олешки / © Associated Press

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Город Олешки в Херсонской области, находящийся под оккупацией РФ с 2022-го, превратился в «ад на земле». Тысячи местных жителей страдают от голода, а сотни людей, пытающихся скрыться из-за заминированных территорий, погибают

Об этом говорится в материале американского издания ABC News.

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В статье отмечают, что в последние недели Киев и гуманитарные организации все чаще привлекают внимание к ситуации на левобережье Днепра. От 40 тыс. до 6 тыс. человек. Непосредственно в Олешках осталось около 2 тыс. жителей. По данным ABC News, около 300 человек ожидают эвакуации, а в сентябре уже удалось вывезти 47 жителей.

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В городе дефицит продуктов и медикаментов. В то же время цены на товары первой необходимости заоблачны, поэтому мало кто имеет деньги, чтобы купить что-то.

Люди живут под постоянными атаками дронов и пытаются выжить в заброшенных домах. Из-за сильного ухудшения ситуации жители начали массово покидать город пешком. Дорогу в село Раденск, по которой они пытаются выбраться, называют «дорогой смерти» — территория заминирована, а путь пролегает через российские блокпосты и зону работы БпЛА.

Люди пытаются скрыться из города

По словам волонтера Ксении Архиповой, весной кампания по написанию писем привлекла внимание к ситуации в Олешках. После этого оккупанты разминировали часть местных дорог и разрешили доставлять в город продукты. В то же время, в течение лета жители в значительной степени выживали благодаря урожаю из собственных огородов.

Впрочем, ситуация резко ухудшилась 1 сентября, когда на колонну с продовольствием, направлявшуюся к Олешкам, атаковали. После этого, говорит Архипова, все больше жителей стали покидать город пешком — люди двинулись с Олешек, потому что им просто стало нечего есть.

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Чтобы убежать, людям приходится пешком добираться до Раденского, расположенного около 22 км от Олешек. Они сначала идут через заминированные дороги и российские блокпосты, а затем ищут возможность уехать из оккупации.

В Раденске можно получить еду и ночлег. Дороги в этом районе все еще заминированы, но бегущие могут воспользоваться местным автомобилем или трактором, чтобы добраться ближе к побережью Черного моря, откуда они могут организовать обходной путь к территории, контролируемой Украиной, часто через Беларусь.

По словам волонтера Ксении Архиповой, эвакуация может стоить до 500 долларов на человека. Часть расходов составляют еда, ночлег и оплата водителям.

На российских блокпостах людей допрашивают и могут задерживать. Некоторые эвакуированные теряют документы из-за обстрелов и пожаров, что еще больше усложняет выезд.

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«Они допрашивали девушку четыре часа. Она сказала, что нет паспорта, все сгорело. Была атака на дом». Они сказали: «Нет, вы шпион», – рассказала Архипова об одной из эвакуированных.

Тела погибших лежат прямо на улицах

По словам волонтера Ксении Архиповой, на оккупированных территориях вблизи Олешек российские войска действуют без четкой организации. Они передвигаются по сельским дорогам, завозят оружие и боеприпасы и обстреливают Херсон.

Местные жители не пускают на часть дорог, опасаясь, что они увидят российские позиции и военную технику. Людей, подозреваемых в связях с Украиной, могут жестоко преследовать.

Архипова также рассказала, что российские военные забирают у местных еду и выселяют людей из домов, где есть электричество, генераторы или солнечные панели. По ее словам, захватчик передвигаются оккупированными населенными пунктами под ударами украинских дронов. Часть из них погибает, а тела, как утверждает волонтер, могут оставаться прямо на улицах.

Больница в оккупированных Олешках, которая остается едва ли не единственным местом помощи для местных, работает на грани возможностей. По словам Архиповой, там «нет топлива и нет лекарств», а медики продолжают работать, несмотря на критическую ситуацию.

Глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко заявила, что ситуация в городе катастрофическая.

«Люди лежат на дороге, гниют, непогребены. В подвале больницы находится более 100 трупов — больницы, в которой уже четыре года нет электричества. А представьте, какая вонь стоит от больницы, в городе и вокруг», — говорит чиновница.

В то же время пресс-секретарь 30-го корпуса морской пехоты Павел Дрогаль также сообщил об остром дефиците воды, электричества и продуктов. По его словам, «ситуация из дрона выглядит действительно удручающей».

Военный рассказал, что украинские защитники ежедневно наблюдают за ситуацией на левобережье и фиксируют действия российских войск. Он также возразил, что Украина дистанционно пройдет пути на оккупированной территории.

Украина бьет тревогу

Украина призвала международное сообщество обратить внимание на критическую ситуацию в оккупированных Олешках. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил в ООН о гуманитарной катастрофе и призвал к немедленной эвакуации людей.

«Россия намеренно делает жизнь там невозможной. Они морят их голодом до смерти», - заявил Сибига.

Заместитель председателя Херсонской ОВА Александр Толоконников назвал Олешки «адом на земле». По его словам, люди стали "мишенями" для российских БПЛА.

«Люди в Олешках погибают почти каждый день из-за нехватки пищи, медицинской помощи, сердечных приступов и обстрелов со стороны России», — добавил он.

По словам волонтера Ксении Архиповой, около 300 жителей ожидают эвакуации. В сентябре из города уже удалось вывезти 47 человек.

Впрочем, организовать масштабный выезд очень сложно. В частности, следует разминировать дороги и обеспечить безопасный проезд гуманитарного транспорта.

В то же время, часть жителей не хочет покидать город даже при возможности эвакуации, ведь не хотят покидать «свой дом».

Напомним, еще в марте 2026 года появились сообщения, что в оккупированных РФ Олешках начался голод. С начала оккупации населенный пункт не раз оказывался под обстрелами, а часть инфраструктуры полностью разрушена. Впрочем, ситуация резко обострилась, когда в город стал практически невозможен завоз продуктов.

Впоследствии стало известно, что люди массово гибнут от голода. Захватчики полностью заблокировали город, лишили людей доступа к пище, лекарствам и социальным выплатам. Денег у населения практически нет, а обещанные выплаты получить невозможно, ведь для этого нужно ехать под обстрелами в Скадовск.

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