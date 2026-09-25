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Россияне пришли в ярость и "затащили" внука Пугачевой на "СВО": действительно ли Дени стал оккупантом
Российские пропагандисты обвинили Дени Байсарова в участии в войне против Украины.
Российские пропагандисты заявили, что внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров якобы воюет против Украины.
Россияне внезапно «отправили» Дени Байсарова на так называемую «СВО». Поводом послужило заявление ведущего Владимира Киселёва в интервью кремлевскому активисту Виталию Бородину. Никаких доказательств своих слов он не привёл. Само интервью вышло ещё весной, но активно распространять этот фрагмент в российских СМИ начали только сейчас. А ещё раньше, в августе, Байсаров вместе с матерью Кристиной Орбакайте отдыхал в Монте-Карло.
«Её (Кристины Орбакайте — прим. ред.) сын воюет на „СВО“. Сама она лично никогда ничего не заявляла против своей страны», — сказал Киселёв.
При этом российские СМИ фактически восприняли слова одного пропагандистского спикера как догма. Даже публикации, которые раздувают эту историю, признают: официального подтверждения того, что речь идет именно о Дени Байсарове, нет. У Кристины Орбакайте двое сыновей, поэтому сама фраза Киселёва не содержала имени. Впрочем, российские паблики почти сразу «назначили» на роль якобы оккупанта именно внука Пугачёвой.
Особенно показательно, что в августе 2026 года Кристина Орбакайте опубликовала снимки с семейного отдыха в Монако, где также находился Дени. На фотографиях 28-летний Байсаров запечатлён вместе с матерью и семьёй в Монте-Карло. Это не является доказательством того, где он находится сейчас, однако такое публичное появление противоречит версии, которую пропагандисты пытаются представить как установленную реальность.
Еще один нюанс, который российские СМИ старательно обходят стороной, — прошлое самого Байсарова. В подростковом возрасте он действительно учился в Центаройском кадетском корпусе в Чечне, однако это единственное известное публичное обстоятельство, которое можно связать с военной подготовкой. В дальнейшем он учился за рубежом, в частности в Великобритании и США, а также занимался бизнесом и арт-терапией.
Поэтому на данный момент история о том, что внук Пугачевой якобы воюет против Украины, остаётся всего лишь заявлением без надлежащих доказательств. И даже российские издания, подхватившие эту «сенсацию», вынуждены признать отсутствие официального подтверждения.
Напомним, недавно Максим Галкин на свежей фотографии показал 77-летнюю Пугачеву и отвез её в страну, где она никогда не была.