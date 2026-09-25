Россияне пришли в ярость и "затащили" внука Пугачевой на "СВО": действительно ли Дени стал оккупантом

Алла Пугачева с внуками

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Российские пропагандисты заявили, что внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров якобы воюет против Украины.

Россияне внезапно «отправили» Дени Байсарова на так называемую «СВО». Поводом послужило заявление ведущего Владимира Киселёва в интервью кремлевскому активисту Виталию Бородину. Никаких доказательств своих слов он не привёл. Само интервью вышло ещё весной, но активно распространять этот фрагмент в российских СМИ начали только сейчас. А ещё раньше, в августе, Байсаров вместе с матерью Кристиной Орбакайте отдыхал в Монте-Карло.

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«Её (Кристины Орбакайте — прим. ред.) сын воюет на „СВО“. Сама она лично никогда ничего не заявляла против своей страны», — сказал Киселёв.

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Кристина Орбакайте с сыном

При этом российские СМИ фактически восприняли слова одного пропагандистского спикера как догма. Даже публикации, которые раздувают эту историю, признают: официального подтверждения того, что речь идет именно о Дени Байсарове, нет. У Кристины Орбакайте двое сыновей, поэтому сама фраза Киселёва не содержала имени. Впрочем, российские паблики почти сразу «назначили» на роль якобы оккупанта именно внука Пугачёвой.

Особенно показательно, что в августе 2026 года Кристина Орбакайте опубликовала снимки с семейного отдыха в Монако, где также находился Дени. На фотографиях 28-летний Байсаров запечатлён вместе с матерью и семьёй в Монте-Карло. Это не является доказательством того, где он находится сейчас, однако такое публичное появление противоречит версии, которую пропагандисты пытаются представить как установленную реальность.

Кристина Орбакайте с сыном

Еще один нюанс, который российские СМИ старательно обходят стороной, — прошлое самого Байсарова. В подростковом возрасте он действительно учился в Центаройском кадетском корпусе в Чечне, однако это единственное известное публичное обстоятельство, которое можно связать с военной подготовкой. В дальнейшем он учился за рубежом, в частности в Великобритании и США, а также занимался бизнесом и арт-терапией.

Кристина Орбакайте с сыном / © instagram.com/orbakaite_k

Поэтому на данный момент история о том, что внук Пугачевой якобы воюет против Украины, остаётся всего лишь заявлением без надлежащих доказательств. И даже российские издания, подхватившие эту «сенсацию», вынуждены признать отсутствие официального подтверждения.

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Напомним, недавно Максим Галкин на свежей фотографии показал 77-летнюю Пугачеву и отвез её в страну, где она никогда не была.

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