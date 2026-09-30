Зараженный пергамент: ученые случайно обнаружили в средневековых книгах ДНК древнего вируса

Пергамент сохранил ДНК вируса / © Фото из открытых источников

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Иногда древние книги могут хранить не только тексты, но и следы прошлого. Исследователи обнаружили, что на пергаменте, сделанном из кожи животных много веков назад, сохранились фрагменты ДНК вируса оспы овец.

Об этом пишет Gizmodo.

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Команда генетиков, историков, вирусологов и других специалистов изучила кожу животных, использованную для изготовления книг в период от VIII до XIV века. В общей сложности ученые обнаружили 21 геном вируса оспы овец, причем полученные данные охватывали период с 1700 года до нашей эры до 1917 года.

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Вместе с ранее найденными археологическими образцами это позволило исследователям воспроизвести историю эволюции вируса примерно за 3500 лет.

Древняя болезнь оставила следы в книгах

Оспа овец — заразное вирусное заболевание, которое может быстро распространяться среди животных. Особенно серьезной проблемой оно было для древних фермерских хозяйств, где от здоровья овец зависели шерсть, мясо и молоко.

Исследователи проанализировали пергамент, изготовленный из кожи телят, коз и овец. Именно материал, из которого создавались старинные книги, стал неожиданным архивом биологической информации.

«Возможно, архивы и библиотеки по всему миру также содержат генетические следы вспышек болезней животных в прошлом», — отметил ведущий автор исследования Луи Л’От, аспирант Университетского колледжа Дублина.

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Таким образом, старые рукописи могут быть ценны не только историкам и филологам. Их материальная основа способна сохранять следы древних патогенов, которые помогают восстановить историю заболеваний задолго до появления современных методов эпидемиологического наблюдения.

Как ученые получили ДНК из пергамента

Метод исследования выглядит необычно просто. Ученые использовали обычную резинку, которой аккуратно терли поверхность старого пергамента.

Такой способ, как отмечается в публикации, неинвазивный — он не требует вырезания кусков из ценной рукописи. Собранные во время трения микроскопические частицы иногда содержат достаточное количество биологического материала для дальнейшего генетического анализа.

Для средневековых книг это особенно ценно. Одна большая рукопись была очень дорогой вещью: на изготовление, например, Библии могло понадобиться несколько десятков животных и сотни кусков кожи.

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Поэтому исследователи фактически получили возможность работать не с единичным фрагментом древнего животного, а с материалом, который происходил сразу от целых стад.

Что рассказала ДНК о вирусе оспы овец

Чтобы понять, как развивался вирус на протяжении веков, исследователи сопоставили генетические данные по пергаменту с другими образцами. Среди них были зубы овец, содержащие древнейшие известные доказательства оспы овец в Евразии, а также современные штаммы вируса.

Анализ показал, что вирус, вероятно, отделился от родственных заболеваний еще в ранние бронзовые сутки — примерно в 3000 году до нашей эры.

Это время совпадает с археологическими данными о развитии контролируемого разведения и содержания овец человеком. Большие стада, жившие в ограниченном пространстве, создавали благоприятные условия для распространения инфекции и ее дальнейшей эволюции.

Почему ученые вспоминают бронзовые сутки

Тесное сосуществование людей и домашних животных могло сыграть немаловажную роль в формировании современных инфекционных заболеваний. Когда животных становилось больше, они почаще контактировали меж собой, а вирусам было легче передаваться от одной особи к другой.

Отдельно ученые обратили внимание, что ДНК вируса нашли не только на овечьей коже. Следы вируса обнаружили также на пергаменте из телячьей и козьей кожи.

Это может быть объяснено либо заражением других видов животных, либо загрязнением материала на одном из этапов изготовления пергамента. У самих исследователей пока нет достаточно данных, чтобы однозначно определить причину.

Вирус оказался удивительно стабильным

Генетический анализ позволил не только определить примерный возраст вируса, но и оценить, как изменялся его геном тысячелетий.

По словам авторов работы, в отличие от вируса натуральной оспы, геном вируса оспы овец оставался чрезвычайно стабильным в течение нескольких тысяч лет.

Это может означать, что важнейшие изменения, позволившие вирусу приспособиться к своему хозяину, произошли еще на ранних этапах его эволюции. Дальнейшее изучение древних геномов может помочь лучше понять, как формировались современные патогены и почему некоторые из них остаются стабильными в течение длительного времени.

Средневековые книги и древняя ДНК — последние новости

Современные генетические методы уже не раз позволяли ученым буквально читать прошлое по биологическим следам. Например, анализ ДНК из средневековых захоронений помог разгадать странную тайну шведских кладбищ: исследователи изучали 142 скелета X–XIV веков и установили родственные связи между людьми, похороненными вместе.

Не менее показательным оказалось исследование более древнего инфекционного заболевания. Генетический материал из чилийских мумий раскрыл историю оспы в Америке: древняя ДНК позволила получить генетические доказательства того, что смертельную болезнь на континент занесли европейские колонизаторы.

А иногда информация ожидает не в костях или мумиях, а непосредственно в старых книгах. Исследователи недавно прочли скрытый текст на пергаменте VI века, который в Средневековье повторно использовали для другой рукописи. Современные методы визуализации позволили восстановить 42 страницы утраченного текста, столетиями остававшегося под более поздними надписями.

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