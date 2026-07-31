Убили миллионы людей: ДНК мумий раскрыла правду о том, как оспа попала в Америку

ДНК чилийских мумий сохранила доказательства европейского происхождения оспы / © pixabay.com

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Оспа — древнее заболевание с ужасной историей, унесшее жизни около четырех миллионов коренных жителей Америки по прибытии европейских колонизаторов на новые земли. Ранее единственным подтверждением европейского происхождения болезни и массового вымирания местных общин из-за полного отсутствия иммунитета оставались только исторические бумажные документы.

Об этом пишет ScienceAlert.

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Уникальная находка в Чили

Исследователи из Ирландии и Чили обнаружили генетический материал вируса натуральной оспы на двух природно мумифицированных телах в северной части страны. Эти невероятные человеческие останки принадлежат лицам, умершим в период между 1492 и 1631 годами нашей эры.

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Геномы найденного вируса оказались почти идентичными, что свидетельствует об одновременном инфицировании обоих людей вскоре по прибытии европейцев в Южную Америку. Это стало настоящим прорывом в поиске древних генетических доказательств, которые обычно очень трудно обнаружить на останках спустя значительный промежуток времени.

"Это характерно не только для оспы, но и для древних патогенов, людей и других видов в целом", - объяснила биологическая антропологиня из Чилийского университета Констанца де ла Фуэнте Кастро.

Эволюция смертоносного вируса

Ученые назвали обнаруженную линию вируса CAM9 и смогли построить своеобразное семейное дерево, где этот штамм идеально разместился между средневековыми европейскими и современными вариантами. Карточка родословной показала, что эволюция возбудителя в Америке резко замедлилась на пару веков, а затем снова ускорилась в 19 веке из-за массовых кампаний вакцинации.

"Геномы CAM9 служат снимком вирусной эволюции, помогая нам понять, какие эволюционные изменения уже произошли до того, как оспа достигла Америки в течение раннего колониального периода", - отметил генетик Шигеки Накагоме из Тринити-колледжа в Дублине.

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Сохранение наследия

Кроме лучшего понимания распространения оспы и ее мутаций, это исследование подчеркивает огромный археологический потенциал таких стран, как Чили. Восстановление древней вирусной ДНК является очень сложной задачей, поэтому получение четких доказательств инфицирования этих мумий стало выдающимся моментом для всей команды.

"Хотя механизмы, лежащие в основе этой закономерности, требуют дальнейшего изучения, это свидетельствует о том, что серьезные изменения в человеческой демографии и эпидемиологии могли повлиять на адаптивный ландшафт вируса", - добавил Накагоме.

Авторы научной работы активно призывают к лучшему балансу между ресурсами и финансированием науки для стран Глобального Юга и Севера. Они настаивают на том, чтобы подобные уникальные находки анализировались и хранились именно в тех государствах, где они были найдены.

«Если мы поставим в приоритет развитие потенциала вместо экспорта образцов, публикация может занять больше времени, но эти знания укоренятся в регионе, а не будут изъяты из него», — подытожила Констанца де ла Фуэнте Кастро.

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Напомним, после открытия гробницы польского короля загадочно умерли 15 человек . Десятилетиями трагедию связывали с мистическим проклятием, но ученые нашли другое объяснение, их убило на самом деле.

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