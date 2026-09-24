Сначала считали мужчиной: ученые разгадали загадку царицы Древнего Египта

Египтологи нашли доказательства самостоятельного правления Мернейта / © Associated Press

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Более пяти тысяч лет назад в Древнем Египте жила женщина царского рода по имени Меретнейт (также встречается написание Мернейт). Вероятно, она была дочерью Джера — третьего царя Первой династии, правившего в эпоху, когда первые фараоны властвовали над объединенным Египтом.

Об открытии ученых пишет журнал Prague Egyptological Studies.

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Ее гробницу еще в конце XIX века обнаружил в Абидосе — древнейшем религиозном центре Древнего Египта, расположенном на левом берегу Нила к северу от Луксора — знаменитый британский археолог Уильям Мэтью Флиндерс Питри. Он думал, что открыл нового фараона — Мернейта, хотя и отметил, что его имя на царской стеле не сопровождалось традиционным серехом.

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Справка: серех — особый геральдический символ Древнего Египта, содержащий в себе имя фараона. Его название происходит от египетского слова, обозначающего фасад.

Египтолог Сьюзан Келли из Университета Маккуори (Австралия) и специалист по цифровой обработке изображений Кристалл Миллер с помощью новой цифровой методики изучили иероглифы на фотографии давно утерянного артефакта, и эти знаки ясно указывают на то, что Меретнейт была одной из ранних единоличных правительниц Египта.

На сегодняшний день единственным текстом, способным разрешить спор о статусе Меретнейт, является иероглифическая надпись на черно-белой фотографии глиняной пробки (заглушки, используемой для закупорки керамических кувшинов и других сосудов).

Текст состоит из четырех серехов. Эмери утверждал, что первый и четвертый серехи имели отношение к фараону Джеру, а два других содержали имя Меретнейт. Однако многие ученые того времени не соглашались с Эмери, потому что низкое качество опубликованной фотографии не позволяло точно определить, какие знаки изображены на глиняной пробке.

Келли и Миллер разработали новую методику цифровой обработки, позволяющую более четко рассмотреть эти знаки. Они использовали многоэтапный процесс обработки цифровой копии архивной фотографии. Они выделили на ней иероглифы, инвертировав цвета и превратив изображения в масштабируемый векторный формат. Исследователи получили четкую цифровую копию — своего рода высокотехнологичный аналог отпечатка графита.

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Улучшенное качество изображения сделало текст гораздо более разборчивым и точным по сравнению с оригинальной зарисовкой символов, сделанной Эмери от руки на основе той же фотографии.

В результате Келли и Миллер установили, что во втором и третьем серехах иероглифы, составляющие имя внутри рамки, соответствуют основному иероглифу, используемому для написания имени Меретнейт.

Существуют и другие свидетельства, подтверждающие царский статус Меретнейт: не только ее роскошная гробница в фараонском некрополе, но и надписи, в которых ее имя упоминается рядом с административными должностями и ведомствами, а также отпечатки на печатях других царских гробниц. Согласно результатам исследований, она правила Египтом не менее 30 лет.

Напомним, новое геофизическое исследование может приблизить ученых к разгадке тайны гробницы фараона Тутанхамона.

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