Спочатку вважали чоловіком: учені розгадали загадку цариці Давнього Єгипту

Єгиптологи знайшли докази самостійного правління Мернейт / © Associated Press

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Понад п’ять тисяч років тому у Стародавньому Єгипті жила жінка царського роду на ім’я Меретнейт (також зустрічається написання Мернейт). Ймовірно, вона була дочкою Джера — третього царя Першої династії, який правив у епоху, коли перші фараони панували над об’єднаним Єгиптом.

Про відкриття вчених пише журнал Prague Egyptological Studies.

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Її гробницю ще наприкінці ХІХ століття виявив у Абідосі — найдавнішому релігійному центрі Стародавнього Єгипту, розташованому лівому березі Нілу північніше Луксора — знаменитий британський археолог Вільям Метью Фліндерс Пітрі. Він думав, що відкрив нового фараона — Мернейта, хоч і зазначив, що його ім’я на царській стелі не супроводжувалося традиційним серех.

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Довідка: серех — особливий геральдичний символ Давнього Єгипту, що містив у собі ім’я фараона. Його назва походить від єгипетського слова, що позначало фасад.

Єгиптолог Сьюзан Келлі з Університету Маккуорі (Австралія) та фахівець із цифрової обробки зображень Кристал Міллер за допомогою нової цифрової методики вивчили ієрогліфи на фотографії давно загубленого артефакту, і ці знаки ясно вказують на те, що Меретнейт була однією з ранніх одноосібних правительок Єгипту.

На сьогоднішній день єдиним текстом, здатним вирішити суперечку про статус Меретнейт, є ієрогліфічний напис на чорно-білій фотографії глиняної пробки (заглушки, що використовується для закупорювання керамічних глеків та інших судин).

Текст складається рядом з чотирьох серехів. Емері стверджував, що перший і четвертий серехи мали відношення до фараона Джера, а два інших містили ім’я Меретнейт. Однак багато вчених того часу не погоджувалися з Емері, тому що низька якість опублікованої фотографії не дозволяла точно визначити, які саме знаки зображені на глиняній пробці.

Келлі та Міллер розробили нову методику цифрової обробки, що дозволяє чіткіше розглянути ці знаки. Вони використали багатоетапний процес обробки цифрової копії архівної фотографії. Вони виділили на ній ієрогліфи, інвертувавши кольори і перетворивши зображення на масштабований векторний формат. Дослідники отримали чітку цифрову копію — свого роду високотехнологічний аналог відбитка графіту.

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Покращена якість зображення зробила текст набагато більш розбірливим і точним порівняно з оригінальним замальовуванням символів, зробленим Емері від руки на основі тієї ж фотографії.

У результаті Келлі і Міллер встановили, що в другому і третьому серехах ієрогліфи, що становлять ім’я всередині рамки, відповідають основному ієрогліфу, який використовується для написання імені Меретнейт.

Існують і інші свідчення, що підтверджують царський статус Меретнейт: не лише її розкішна гробниця у фараонському некрополі, а й написи, в яких її ім’я згадується поряд з адміністративними посадами та відомствами, а також відбитки на печатках інших царських гробниць. Згідно з результатами досліджень, вона правила Єгиптом не менше 30 років.

Нагадаємо, нове геофізичне дослідження може наблизити вчених до розгадки таємниці гробниці фараона Тутанхамона.

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