Стародавнім Єгиптом могла правити жінка-фараон: що знайшли вчені

Єгипет / © Associated Press

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Вчені знайшли нові докази того, що одна з найзагадковіших жінок Стародавнього Єгипту — Мерітнейт — могла мати статус повноправної правительки ще за часів Першої династії.

Про це йдеться у дослідженні єгиптологині Сью Келлі та фахівчині з цифрової археології Крістал Міллер, опублікованому в Prague Egyptological Studies.

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Дослідниці повторно вивчили стару фотографію відбитків печаток, знайдених у некрополі Саккара ще 1946 року. Оригінали частини знахідок нині недоступні, тому вчені застосували цифрову обробку: підвищили контрастність зображення, ізолювали ієрогліфи та створили їхню деталізовану векторну реконструкцію.

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У результаті на печатках вдалося чіткіше розгледіти ім'я Мерітнейт усередині сереха — спеціальної рамки з фасадом палацу, яку в ранньому Єгипті використовували для позначення імен правителів. Саме це дослідниці вважають одним із найвагоміших аргументів на користь її царського статусу.

Хто така Мерітнейт

Мерітнейт жила приблизно п'ять тисяч років тому за часів Першої династії. Її становище давно викликає суперечки серед єгиптологів: її називали дружиною царя, регенткою при малолітньому синові Дені або фактичною правителькою держави.

На її особливий статус вказують й інші археологічні знахідки. Мерітнейт мала монументальну гробницю в царському некрополі Абідоса, навколо якої розташовувалися десятки поховань слуг і придворних. Її ім'я також збереглося на царській стелі та пізніших печатках.

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Дослідниці припускають, що політична кар'єра Мерітнейт могла тривати щонайменше три десятиліття. Спочатку вона могла бути співправителькою царя Джера, а пізніше — регенткою при своєму малолітньому синові Дені. Водночас нові дані дозволяють припустити, що в певний період вона мала і власний статус правителя.

Утім, питання остаточно не закрите. Авторки дослідження визнають, що частина археологічних свідчень залишається неоднозначною, а статус Мерітнейт протягом десятиліть по-різному трактували єгиптологи.

Якщо подальші дослідження підтвердять висновки, Мерітнейт може виявитися однією з найдавніших відомих жінок, які фактично правили державою як монархині.

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