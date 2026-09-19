За гробницею Тутанхамона виявили таємні кімнати, які можуть вести до Нефертіті

У гробниці Тутанхамона знайшли таємні кімнати / © pixabay.com

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Нове геофізичне дослідження може наблизити вчених до розгадки таємниці гробниці фараона Тутанхамона.

Як пише Daily Star, дані підтверджують можливість існування закритих приміщень за погребальною камерою.

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Дослідники припускають, що початковою володаркою гробниці могла бути цариця Нефертіті. У доповіді об’єднані результати георадара, аналіз грунту в умовах мікрогравітації, електричні дослідження, а також архітектурні сліди та настінні росписи.

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Дослідники виявили сигнали, що вказують на коридор шириною близько двох метрів, заповнений сміттям, за північною стінкою камери.

Британський єгиптолог Ніколас Рівз звернув увагу на тріщини на кількох поверхнях похоронної камери Тутанхамона. Він припустив, що вони можуть вказувати на наявність фальшстіни, яка приховує більш просторий простір із додатковими похованнями. Дослідник зазначив, що для такого могутнього фараона похоронна камера юного царя виглядає досить скромною за розмірами. Це свідчить про те, що вона була частиною більшого комплексу, вважає Рівз.

Цариця, чий знаменитий бюст зберігається у Британському музеї, померла близько 3500 років тому — у період між 1336 і 1330 роками до нашої ери. Причина її смерті досі залишається загадкою.

Нефертіті була мачухою Тутанхамона, але місце її поховання так і не було знайдено. Багато вчених вважали, що її могли поховати поруч із пасинком.

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Раніше повідомлялося, що гробниця фараона Тутанхамона в Луксорі, відкрита 1922 року археологом Говардом Картером, перебуває в найгіршому стані від моменту свого виявлення. Науковці вважають, що вирішальним моментом стала повінь 1994-го, яка затопила Долину царів. За даними вчених, на стелях з’являються тріщини, гірські породи розшаровуються від вологості, а фарби на стінах тьмяніють через грибок.

Крім того, стало відомо, що розгадали таємницю прокляття Тутанхамона.

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