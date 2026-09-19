У Москві паніка через дії Японії: що саме так налякало Кремль

Кремль. / © unsplash.com

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Російська Федерація направила протест Японії з вимогою прибрати зі своєї території американські системи Typhon, здатні запускати крилаті ракети Tomahawk та зенітні ракети SM-6.

Про це повідомило видання The Japan Times та росЗМІ.

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Наразі на території країни, а також на острові Хоккайдо відбуваються військові навчання Orient Shield за участі США, Японії та Австралії. За словами міністра оборони Сіндзіро Коїдзумі, у жовтні системи Typhon планують перекинути на американську військову базу в Японії. Водночас, наголосив він, йдеться про суто тимчасове розгортання для навчань.

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Істерика в Москві

Ці дії викликали паніку в Росії, яка зухвало заявляє про нібито загрозу для країни. Речниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова істерично обурилася і назвала «неприйнятним» розгортання систем «під будь-яким приводом, незалежно від тривалості», бо буцімто «створює загрозу безпеці РФ».

За її словами, Москва вже пояснювала японській стороні свої занепокоєння щодо «національної безпеки, миру та стабільності в регіоні, які спричинить поява цього типу зброї» на території Японії. Захарова додала, мовляв, Токіо має повернутися до «політики пацифізму».

Окрім того, РФ надіслала Японії ноту протесту «у зв’язку з розміщенням американських наземних ракетних комплексів Typhon». Заступник міністра закордонних справ Андрій Руденко закликав Токіо «поставитися до змісту раніше поданої ноти з максимальною серйозністю» та вивести системи зі своєї території.

Нагадаємо, у серпні Росія провела ракетні випробування поблизу островів, на які претендує Японія. Зазначається, що ракети були випущені по цілям, розташованими на відстані понад 300 км, і потрапили по них. Зауважимо, що РФ розмістила батареї берегової оборони «Бастіон» на острові Ітуруп, відомому в Японії як Етофор ще 2016-го.

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Зауважимо, від початку липня влада Північної Кореї здійснила понад десяток інформаційних атак на Японію, звинувативши Токіо в розпалюванні неомілітаристського безумства та цілеспрямованій підготовці до загарбницької війни. Водночас аналітики зауважують, що зближення Росії та КНДР провокує новий військовий конфлікт в Азії.

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