Дворічний хлопчик розповідав про «минуле життя»: поїздка на острів принесла моторошні збіги

Острів Барра. Фото: Kloniwotski/CC BY-SA 4.0

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Незвичайні розповіді дворічного Кемерона Маколея з Великої Британії спершу здавалися його матері звичайною дитячою вигадкою. Однак із часом хлопчик почав називати конкретні місця та деталі життя на шотландському острові Барра, де його родина ніколи раніше не бувала. Історія Кемерона стала основою документального фільму 2006 року «Хлопчик, який жив раніше».

Про це повідомило видання Unilad.

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Хлопчик, який народився 2000 року та жив із родиною в Глазго, регулярно згадував Барру як свій «дім». Він розповідав про білий будинок біля моря, батьків, трьох братів і сестер, собаку та пляж, на який приземлялися літаки.

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Особливо занепокоїло родину те, що Кемерон почав просити відвезти його на острів і говорив про «маму з Барри». Також він називав чоловіка на ім’я Шейн Робертсон своїм батьком із нібито попереднього життя.

Його мати Норма не могла зрозуміти, звідки дитина взяла такі подробиці. Зрештою вона звернулася до дитячого психіатра Джима Такера з Медичної школи Університету Вірджинії.

Разом із фахівцем родина вирушила на Барру, щоб перевірити слова хлопчика. Уже після прибуття з’ясувалося, що літаки там справді сідають просто на пляж.

Пошуки також привели родину до білого будинку неподалік узбережжя. За даними місцевого історика, у 1960–1970-х роках там мешкала сім’я з прізвищем Робертсон.

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Частина описаних Кемероном деталей збіглася з місцевістю, однак підтвердити всю його історію не вдалося. Зокрема, член родини Робертсонів не пам’ятав чоловіка на ім’я Шейн.

Сам Джим Такер заявив: «Можливо, у нього були якісь спогади та емоції, які якимось чином існували на цьому острові раніше, в іншому житті, а потім якимось чином перенеслися до нього».

Що відомо про острів Барра

Барра — острів у складі Зовнішніх Гебридських островів на заході Шотландії. Він є другим найпівденнішим заселеним островом архіпелагу після сусіднього Ватерсея, з яким сполучений дамбою.

За даними 2022 року, на Баррі мешкало 1209 людей. На острові поширені англійська та шотландська гельська мови.

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Барра також відома своїм незвичайним аеропортом: регулярні пасажирські рейси тут приземляються безпосередньо на піщаний пляж, який під час відпливу слугує злітно-посадковою смугою.

Нагадаємо, раніше 33-річна американка Бріанна Лафферті розповіла про пережиту клінічну смерть. За її словами, вона була мертва близько восьми хвилин, а після повернення до життя заявила, що цей досвід назавжди змінив її ставлення до смерті та самого життя.

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