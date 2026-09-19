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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Вечеря для біженців у Німеччині здивувала Мережу: що показав українець

Українець показав, яку вечерю отримав у таборі для біженців у німецькому Гіссені. Побачене викликало суперечливу реакцію користувачів Мережі.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Українець показав вечерю в таборі для біженців у Німеччині. Фото: скриншоти з відео в TikTok @remont_consultatio

Українець показав вечерю в таборі для біженців у Німеччині. Фото: скриншоти з відео в TikTok @remont_consultatio

Українець показав, чим годують людей у таборі для біженців у німецькому Гіссені, що розташований у федеральній землі Гессен. Відео з вечерею викликало різні реакції у користувачів Мережі.

Ролик чоловік опублікував у TikTok на сторінці remont_consultatio.

Як годують біженців у Німеччині

На відео можна побачити салат, два шматочки сиру, два шматочки ковбаси та хліб та порцію салату.

Автор зазначив, що розуміє: комусь така порція може здатися малою. Водночас він наголосив, що це не ресторан, а в таборі перебуває багато людей, яких прийняла Німеччина.

«Якщо хтось скаже, що це мало, я розумію, це не готель, це не якийсь там ресторан. … Але я хочу сказати, що і так дуже багато тут, у цьому таборі, людей, яких Німеччина приймає. … Навіть такий підхід — це дуже гарний підхід до кожної людини. В Україні навіть такого безкоштовно не дадуть», — сказав чоловік.

Він зазначив: якщо йому буде недостатньо такої порції, він сам піде до магазину та купить додаткові продукти.

Реакція Мережі

У коментарях думки користувачів розділилися. Частині людей вечеря здалася надто скромною, тоді як інші наголосили, що безкоштовне харчування в таборі — це вже суттєва допомога.

«Хай Бог милує, добре, що я не поїхав», — написав один із користувачів.

Інші коментатори зазначали, що в Німеччині нерідко вечеряють хлібом із маслом і варенням, а дехто визнав, що для дорослого чоловіка така порція може бути замалою.

«Якщо це безкоштовно, то це шикарно!», — написали в коментарях.

«Малувато, але можна вижити», — зазначив інший користувач.

«Ви праві. Головне, що є що перекусити», — додали в Мережі.

Біженці в Німеччині — останні новини

Нагадаємо, українців у Німеччині попередили про фінансові наслідки через обмін даними про закордонні рахунки: від кінця вересня німецькі податкові та соціальні служби зможуть отримувати інформацію про кошти податкових резидентів у межах стандарту CRS. Тих, хто отримує соціальну допомогу та приховав рахунки чи доходи в Україні, можуть зобов’язати повернути виплати та сплатити штраф.

Також раніше повідомлялося, що за три літні місяці до Німеччини прибули ще близько 6 тисяч військовозобов’язаних українців. За даними німецького міграційного відомства, їхня кількість зросла з 413 633 у червні до 419 613 у серпні, тоді як загалом наприкінці літа у ФРН перебували понад 1,35 млн українців, які виїхали через війну.

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