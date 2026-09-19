Відомий український актор розповів про серйозну невиліковну хворобу: "Життя просто пекло якесь"

Володимир Гладкий / © instagram.com/vova_gladki

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Український актор Володимир Гладкий розповів про хворобу Бехтерева, з якою живе, лікування та особливості планування дітей на тлі діагнозу.

Артист зізнався, що про свій діагноз дізнався лише взимку. До цього його стан суттєво впливав на повсякденне життя. Через сильний біль у спині Гладкому було важко рухатися та ходити. Зрештою медики виявили у нього хворобу Бехтерева — хронічне захворювання, яке наразі не має способу повного вилікування. Нині співак приймає призначені препарати та займається спортом. Водночас він наголосив, що перебіг хвороби може бути різним.

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«Зараз у мене хвороба Бехтерева, я приймаю медікаменти. Вона невиліковна. Говорять про спорт. Треба спортом більше займатися. Ця хвороба насправді дуже розповсюджена. Я просто взимку тільки дізнався про цей діагноз», — поділився він у «Ранку у великому місті».

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Володимир Гладкий / © instagram.com/vova_gladki

Гладкий розповів, що до встановлення діагнозу пережив складний період через постійний біль. За його словами, інтенсивність симптомів може змінюватися, однак захворювання здатне серйозно впливати на рухливість та навіть призводити до інвалідності. Наразі артист контролює свій стан за допомогою медикаментів і фізичної активності.

«Просто вона буває тихіше, буває менше, вона до інвалідності навіть може привести. Є уколи, тому, якщо в плануванні дітей, можна паузи якісь зробити на термін прийому ліків, а потім вирішимо собі», — розказав актор.

Володимир Гладкий / © instagram.com/vova_gladki

Про своє здоров’я співак заговорив вперше у розмові про майбутнє батьківство. Гладкий також висловлювався про демографічну ситуацію в Україні та наголошував на важливості народження дітей. Зокрема, артист говорив, що для розвитку української нації, на його думку, у родині має бути щонайменше троє нащадків.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Гладкий здивував зарплатою в театрі та розкрив скільки він отримує на місяць.

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