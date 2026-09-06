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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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227
Час на прочитання
1 хв

Відомий український актор здивував зарплатою в театрі: скільки він отримує на місяць і як на ці гроші живе

Володимир Гладкий чесно заговорив про свої заробітки. Артист зізнався, що йому приносить дохід та як страхує себе у фінансовому плані.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Володимир Гладкий

Володимир Гладкий / © instagram.com/vova_gladki

Український актор Володимир Гладкий, який нещодавно одружився, здивував зарплатою в театрі.

Акторська професія може приносити чудовий дохід. Проте Володимир Гладкий в інтерв’ю Oboz.ua говорить, що є один вагомий нюанс. Аби чудово заробляти — треба працювати постійно. Однак навіть якщо й є бажання, це не завжди вдається, оскільки все залежить від проєктів, яких може й не бути.

«Зараз, слава Богу, в мене стабільно багато роботи, тому проблем немає. Але акторство може бути хорошим заробітком, якщо ти працюєш постійно. Але тут головне слово — „якщо“. Бо ніхто не гарантує, що завтра в тебе буде наступний проєкт», — говорить артист.

Володимир Гладкий / © instagram.com/vova_gladki

Володимир Гладкий / © instagram.com/vova_gladki

Володимир Гладкий себе страхує у фінансовому плані. Актор працює в театрі, де отримує зарплату щомісяця. Щоправда, ставка лише 15 тисяч гривень. Однак Володимир Гладкий також додав, що театр — це також й для душі, а не лише про гроші.

«Мені в цьому плані ще допомагає театр. Я працюю в Одеському українському театрі імені В. Василька. Щоправда, уявіть собі: моя ставка — 15 тисяч гривень на місяць. Але театр для мене важливий не тільки через гроші. Мені справді цікаво там працювати», — запевнив артист.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ірина Сопонару зізналась, як заробляє після звільнення з «Жіночого Кварталу». Також зірка чесно відповіла, чи допускає своє повернення в гумористичний проєкт.

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