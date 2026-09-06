Популярність препаратів для схуднення почала змінювати американський ринок одягу / © pexels.com

Реклама

Через падіння попиту виробники та торговельні мережі скорочують асортимент речей великих розмірів, хоча ще кілька років тому активно розширювали розмірні сітки.

Про це пише Bloomberg.

Реклама

Офіційно компанії пояснюють зміни «оптимізацією бізнесу», проте галузеві експерти стверджують: головним чинником стала масова популярність препаратів для схуднення класу GLP-1, таких як Ozempic та Wegovy.

Реклама

За дослідженням консалтингової компанії PwC, препарати класу GLP-1, до яких належить «Оземпік», приймає щонайменше одна людина у 21% американських домогосподарств. У Великій Британії таких близько 9%, однак їхня частка також зростає.

Як зазначив керівник напряму споживчих товарів і торгівлі Accenture Ендрю Карлайл, розподіл попиту на одяг за розмірами змінюється дуже стрімко.

Зокрема, H&M на початку 2023 року розширив розмірну сітку жіночого одягу у США до 4XL в онлайн-магазині. Згодом компанія відмовилася від розмірів 3XL і 4XL, пояснивши це недостатнім попитом.

Зміни помітні й серед спеціалізованих мереж. Американський ритейлер Torrid Holdings, який продає жіночий одяг великих розмірів, оголосив про закриття понад 170 магазинів — близько третини своєї мережі.

Реклама

У Великій Британії збанкрутував бренд Live Unlimited London, а в Австралії компанія Mosaic Brands після переходу під зовнішнє управління закрила майже 700 точок.

Експерти зазначають, що споживачі, чия вага постійно коливається, тимчасово утримуються від дорогих покупок або обирають дешевші альтернативи.

Що таке «Оземпік»

«Оземпік» (Ozempic) — торговельна назва лікарського препарату, розробленого одним із лідерів у галузі ендокринології данською компанією Novo Nordisk. Він створений 8 років тому для лікування цукрового діабету 2 типу — як один із варіантів терапії. Семаглутид, діюча речовина «Оземпіку», імітує роботу природного гормону GLP-1, який виробляється в кишківнику після прийому їжі. Цей гормон має кілька дуже важливих функцій — і саме вони пояснюють ефекти «Оземпіку».

За даними експертів, у здоровому організмі «Оземпік» працює так само, як і в пацієнтів з діабетом: гальмує апетит, змінює харчову поведінку, допомагає схуднути. Але без правильного введення він може завдати шкоди.

Реклама

Новини партнерів