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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

Важко повірити, що їй 70: Джина Девіс вийшла на червону доріжку у блискучій сукні

Акторка витромінювала шик і гламур на заході.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Джина Девіс

Джина Девіс / © Associated Press

Джина Девіс з’явилася на 83-му Венеційському кінофестивалі і викликала фурор своїм вечірнім виходом у вишуканій сукні. 70-річна зірка обрала довгу чорну сукню, прикрашену блискучим бісером та лелітками.

Джина Девіс / © Associated Press

Джина Девіс / © Associated Press

Приталений силует повторював лінію її тіла, а квадратний виріз на декольте та високий розріз спідниці додали нотку ефектносіт до цього дуже класичного вбрання. Замість того, щоб перевантажувати сукню аксесуарами, Девіс додала лише діамантові прикраси до образу, що надали луку нотки блиску та шику, а довге каштанове волосся вона розпустила та уклала м’якими, об’ємними хвилями.

Джина Девіс / © Associated Press

Джина Девіс / © Associated Press

Цей образ акторки виявився саме таким, який варто було очікувати від венеціанської червоної доріжки — гламурним, але без перебільшення вишуканим і кардинально відрізнявся від її креативного луку з сумкою-рибою, який Девіс нещодавно демонструвала у Лос-Анджелесі.

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