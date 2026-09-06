Важко повірити, що їй 70: Джина Девіс вийшла на червону доріжку у блискучій сукні

Джина Девіс / © Associated Press

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Джина Девіс з’явилася на 83-му Венеційському кінофестивалі і викликала фурор своїм вечірнім виходом у вишуканій сукні. 70-річна зірка обрала довгу чорну сукню, прикрашену блискучим бісером та лелітками.

Джина Девіс / © Associated Press

Приталений силует повторював лінію її тіла, а квадратний виріз на декольте та високий розріз спідниці додали нотку ефектносіт до цього дуже класичного вбрання. Замість того, щоб перевантажувати сукню аксесуарами, Девіс додала лише діамантові прикраси до образу, що надали луку нотки блиску та шику, а довге каштанове волосся вона розпустила та уклала м’якими, об’ємними хвилями.

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Джина Девіс / © Associated Press

Цей образ акторки виявився саме таким, який варто було очікувати від венеціанської червоної доріжки — гламурним, але без перебільшення вишуканим і кардинально відрізнявся від її креативного луку з сумкою-рибою, який Девіс нещодавно демонструвала у Лос-Анджелесі.

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