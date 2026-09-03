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- Шоу-бізнес
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Клер Фой продемонструвала один із найцікавіших образів на Венеційському кінофестивалі
Цього разу знаменитість відмовилася від звичних для червоних доріжок рішень і зробила акцент на деталях, які одразу привернули увагу.
Британська акторка Клер Фой — зірка серіалу «Корона» — продемонструвала один зі своїх найцікавіших образів у день відкриття 83-го Венеціанського кінофестивалю. Вона вийшла на червону доріжку у вишуканій червоній сукні від бренду Bottega Veneta.
Сукня була насиченого відтінку, не мала рукавів, а також була прикрашена складками на талії і імітацією вузла з тканини на животі. Клер доповнила образ неочікуваним акцентом — високими шкіряними рукавичками і окулярами.
Також у луку акторки було кілька гламурних акцентіві у вигляді прикрас від Swarovski. Волосся ж вона вклала у так звану «мокру» зачіску і зробила макіяж з акцентом на червоних губах.
І хоча сукня Клер була дуже довгою, всервно акторка продемонструвала туфлі на високих платформах від Christian Louboutin, які чудово поєднувалися з її сукнею.
Британська акторка прибула на острів Лідо, щоб презентувати публіці фільм Денні Бойла «Чорнило», у якому вона зіграла. Ця картина відкривала цьогорічний Венеційський фестиваль.