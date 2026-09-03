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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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138
Час на прочитання
1 хв

У білій сукні і замшевих туфлях: елегантна Бріжит Макрон сходила на виставку з британськими монархами

Перша леді Франції обрала для культурного заходу в Лондоні стриманий монохромний образ.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Бріжит та Еммануель Макрони

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Бріжит Макрон разом із чоловіком, президентом Франції Еммануелем Макроном, приїхала до Великої Британії. Під час візиту подружжя зустрілося з королем Чарльзом III і королевою Каміллою та разом із ними відвідало виставку гобеленів із Байо у Британському музеї в Лондоні.

Бріжит Макрон і королева Камілла / © Getty Images

Бріжит Макрон і королева Камілла / © Getty Images

Для цього виходу перша леді Франції обрала елегантний образ. На ній була лаконічна біла сукня-футляр довжини міді з рукавами три чверті. Вбрання мало приталений силует і цікавий декоративний акцент на грудях — горизонтальну планку з двома великими круглими ґудзиками в тон.

Сукня чудово підкреслила струнку фігуру 73-річної Бріжит і мала водночас урочистий та стриманий вигляд. Свій аутфіт вона доповнила світлими замшевими туфлями-човниками на шпильках.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

На зап’ясті першої леді було кілька браслетів, а у вухах — витончені сережки. Її фірмову біляву зачіску з чубчиком цього разу зібрали у недбалий низький пучок, залишивши біля обличчя кілька пасом. Макіяж Бріжит був традиційним для неї — з акцентом на очі.

Еммануель Макрон поруч із дружиною з’явився у класичному темно-синьому костюмі, білій сорочці та темній краватці.

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