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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

Королева Камілла в улюбленій гороховій сукні побувала у школі танцю в Лондоні

Королева Камілла цими днями активно відвідувала заходи в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Вчора Її Величність як покровителька Королівської академії танцю побувала у глобальній штабквартирі академії на південному заході Лондона.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Для виходу Камілла обрала одну зі своїх улюблених суконь у гороховий принт від Fiona Clare з білим коміром, яку носила раніше вже багато разів. Образ вона доповнила двокольоровими туфлями на підборах та улюбленим браслетом від французького бренду Van Cleef Arpels. У неї була лаконічна зачіска та макіяж на обличчі.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Цього ж дня королева Камілла з чоловіком королем Чарльзом відвідали показ виставки гобеленів із Байо у Британському музеї у Лондоні. Там Її Величність сяяла у білій сукні з вишивкою від Anna Valentine і чудово гармонувала з образом першої леді Франції Бріжит Макрон.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

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