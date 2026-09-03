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Королева Камілла в улюбленій гороховій сукні побувала у школі танцю в Лондоні
Королева Камілла цими днями активно відвідувала заходи в Лондоні.
Вчора Її Величність як покровителька Королівської академії танцю побувала у глобальній штабквартирі академії на південному заході Лондона.
Для виходу Камілла обрала одну зі своїх улюблених суконь у гороховий принт від Fiona Clare з білим коміром, яку носила раніше вже багато разів. Образ вона доповнила двокольоровими туфлями на підборах та улюбленим браслетом від французького бренду Van Cleef Arpels. У неї була лаконічна зачіска та макіяж на обличчі.
Цього ж дня королева Камілла з чоловіком королем Чарльзом відвідали показ виставки гобеленів із Байо у Британському музеї у Лондоні. Там Її Величність сяяла у білій сукні з вишивкою від Anna Valentine і чудово гармонувала з образом першої леді Франції Бріжит Макрон.