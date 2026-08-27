Король Чарльз та королева Камілла оголосили важливу новину

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

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Букінгемський палац у середу, 26 серпня, оголосив, що Король Чарльз і королева Камілла здійснять королівський візит цієї осені, вирушивши до Антигуа та Барбуди на зустріч глав урядів країн Співдружності, при цьому король також відвідає Багами та Гайану в рамках восьмиденної поїздки.

Поїздка відбудеться з 27 жовтня до 4 листопада. Ця поїздка стане першим візитом монарха до Карибського регіону від 2021 року, до його сходження на престол 2022 року.

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Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Чарльз востаннє відвідував Антигуа та Барбуду 2017 року після ураганів Ірма та Марія. Раніше він також відвідував Гайану, колишню британську колонію 2000 року та Багами, де він зараз є главою держави як монарх, 1973 року.

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Нагадаємо, минулого року король Чарльз здійснив свій перший візит як монарх на британську заморську територію, відвідавши Бермудські острови в травні.

Цей тур відбудеться на тлі серйозних змін у королівській родині, оскільки молодший син короля – принц Гаррі та Меган Маркл із дітьми повернулися жити до Великої Британії.

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images

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