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Король Чарльз та королева Камілла оголосили важливу новину
Вже цієї осені Їхні Величності вирушать до Карибського басейну.
Букінгемський палац у середу, 26 серпня, оголосив, що Король Чарльз і королева Камілла здійснять королівський візит цієї осені, вирушивши до Антигуа та Барбуди на зустріч глав урядів країн Співдружності, при цьому король також відвідає Багами та Гайану в рамках восьмиденної поїздки.
Поїздка відбудеться з 27 жовтня до 4 листопада. Ця поїздка стане першим візитом монарха до Карибського регіону від 2021 року, до його сходження на престол 2022 року.
Чарльз востаннє відвідував Антигуа та Барбуду 2017 року після ураганів Ірма та Марія. Раніше він також відвідував Гайану, колишню британську колонію 2000 року та Багами, де він зараз є главою держави як монарх, 1973 року.
Нагадаємо, минулого року король Чарльз здійснив свій перший візит як монарх на британську заморську територію, відвідавши Бермудські острови в травні.
Цей тур відбудеться на тлі серйозних змін у королівській родині, оскільки молодший син короля – принц Гаррі та Меган Маркл із дітьми повернулися жити до Великої Британії.