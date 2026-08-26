Вони переїжджають: Меган та Гаррі з дітьми приземлилися у Великій Британії

Меган та Гаррі з дочкою Лілі / © Instagram Меган Маркл

Реклама

Передбачається, що Гаррі, Меган та їхні двоє дітей, принц Арчі та принцеса Лілібет, прилетіли до країни приватним рейсом з Каліфорнії.

Видання The Telegraph повідомило, що сім'я вже приземлилася у Бірмінгемі.

Реклама

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Арчі та Лілі / © Instagram Меган Маркл

Це сталося після того, як минулого тижня з'явилися повідомлення про те, що пара переїде до Великої Британії в серпні, ймовірно, щоб оселитися в приватному будинку в Котсуолдсі неподалік Лондона, хоча ця інформація залишається непідтвердженою через безпеку.

Реклама

Арчі та Лілібет зараховані до школи, і новий навчальний рік має розпочатися наступного тижня.

Меган та Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Несподіваний крок Сассекських стався через місяць після того, як у липні вони вперше за чотири роки звозили Арчі та Лілібет до їхнього діда, короля Чарльза, до його резиденції Гайгроув-гаус.

Нагадаємо, на початку 2020 року Сассекські залишили Велику Британію і відмовилися від своїх королівських обов'язків, після чого у березні того ж року оселилися у Каліфорнії. Також британська преса повідомляє, що, можливо, вони повертаються до країни ненадовго.

Новини партнерів