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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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334
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Вони переїжджають: Меган та Гаррі з дітьми приземлилися у Великій Британії

Герцог та герцогиня Сассекські сьогодні прибули до Великої Британії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган та Гаррі з дочкою Лілі

Меган та Гаррі з дочкою Лілі / © Instagram Меган Маркл

Передбачається, що Гаррі, Меган та їхні двоє дітей, принц Арчі та принцеса Лілібет, прилетіли до країни приватним рейсом з Каліфорнії.

Видання The Telegraph повідомило, що сім'я вже приземлилася у Бірмінгемі.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Арчі та Лілі / © Instagram Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Арчі та Лілі / © Instagram Меган Маркл

Це сталося після того, як минулого тижня з'явилися повідомлення про те, що пара переїде до Великої Британії в серпні, ймовірно, щоб оселитися в приватному будинку в Котсуолдсі неподалік Лондона, хоча ця інформація залишається непідтвердженою через безпеку.

Арчі та Лілібет зараховані до школи, і новий навчальний рік має розпочатися наступного тижня.

Меган та Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Меган та Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Несподіваний крок Сассекських стався через місяць після того, як у липні вони вперше за чотири роки звозили Арчі та Лілібет до їхнього діда, короля Чарльза, до його резиденції Гайгроув-гаус.

Нагадаємо, на початку 2020 року Сассекські залишили Велику Британію і відмовилися від своїх королівських обов'язків, після чого у березні того ж року оселилися у Каліфорнії. Також британська преса повідомляє, що, можливо, вони повертаються до країни ненадовго.

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